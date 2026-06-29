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Postoje mesta na Mediteranu u kojima se prošlost ne čuva samo u muzejima, već se vidi na svakom koraku. U uskim kamenim ulicama starog grada Kaleiçi, na Hadrijanovoj kapiji, među rimskim tragovima, marinama, palmama i dugim plažama, otkriva se Antalija – regija koja spaja bogatu istoriju i savremeni odmor na način koji joj daje poseban karakter.

Upravo taj spoj čini je jednom od najzanimljivijih destinacija turske rivijere. Tokom jednog putovanja moguće je uživati u moru, obilaziti antičke lokalitete, šetati starim gradom i istovremeno imati na raspolaganju neke od najpoznatijih resorta u Turskoj.

Foto: Promo

Jedna od najtraženijih zona Antalije je Lara, poznata po dugim peščanim plažama, blizini aerodroma i hotelskim kompleksima visokog kvaliteta. Upravo u ovom delu regije, na sopstvenoj plaži, nalazi se Delphin Diva Resort 5★ – hotel poznatog Delphin lanca, namenjen gostima koji žele bogat sadržaj, odličnu uslugu i porodični odmor uz more. Hotel se nalazi u Lari, oko 10 kilometara od aerodroma i približno 15 kilometara od starog grada Antalije, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele da spoje odmor na plaži sa obilaskom jednog od najlepših gradova turske rivijere. Resort zauzima površinu od oko 24.000 m² i raspolaže sa 475 smeštajnih jedinica različitih kategorija. U ponudi su standardne sobe, porodične sobe i duplex porodične sobe, pažljivo uređene i opremljene sadržajima potrebnim za udoban boravak, uključujući centralnu klimatizaciju, Wi-Fi internet, mini bar koji se svakodnevno dopunjava, SAT televiziju, sef i set za pripremu čaja i kafe.

Foto: Promo

Posebnu vrednost hotelu daje peščana plaža duga 230 metara, koja nosi Plavu zastavicu, priznanje za kvalitet vode i uređenost plažnog prostora. Gostima su na raspolaganju ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri bez doplate. Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćni obrok u glavnom restoranu Amber i Sport and Snack Pub-u, prema hotelskim pravilima. Tokom dana gostima su dostupne užine, turske palačinke, sladoled, topli napici, kolači, keks, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i sokovi od sveže ceđenog voća.

À la carte restorani mogu se koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz prethodnu rezervaciju. Alkoholna pića se ne služe osobama mlađim od 18 godina.

Foto: Promo

Porodice sa decom ovde će pronaći bogat izbor sadržaja prilagođenih najmlađima. Mini klub, mini disko, mini bioskop, igralište, dečiji bazeni i luna park omogućavaju da svaki dan bude ispunjen zabavom, dok roditelji mogu bezbrižno uživati u odmoru.

Gostima su na raspolaganju veliki otvoreni bazen, bazeni sa toboganima, zatvoreni bazen i relax bazen, kao i bogat dnevni i večernji animacioni program. Ljubitelji aktivnog odmora mogu koristiti fitness centar, teniske terene, odbojku na plaži, stoni tenis, aerobik, gimnastiku u vodi i brojne druge sportske aktivnosti.

Foto: Promo

Za potpuno opuštanje tu su hamam, sauna i parno kupatilo, dok Spa centar uz doplatu nudi masaže, tretmane nege lica i tela, aromaterapije i druge wellness sadržaje.

Delphin Diva Resort 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele kvalitetan porodični odmor na peščanoj plaži Lare, uz bogat Ultra All Inclusive koncept, veliki izbor sadržaja za decu i odrasle i prepoznatljiv nivo usluge po kojem je Delphin lanac hotela godinama poznat. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.bahttps://1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.