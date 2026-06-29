Slušaj vest

Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 stepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoGOREĆE DANAS I NEBO I ZEMLJA! Šok-temperature u 8 ujutru, upaljen crveni alarm?! U ovom gradu u Srbiji već 30, a to je tek početak! Žestoko će da prži (FOTO)
Paklene vrućine u Srbiji
Društvo"Ovo se javlja jednom u 15 godina" Srbija gori, a pravi pakao tek stiže: Nedeljko Todorović otkrio prognozu za jul
Nedeljko Todorović
DruštvoDrama u plićaku poznate plaže, dete iz Srbije doživelo pakao u Grčkoj: Spasio ga lek koji mu je majka dala ranije, otac opisao sekunde užasa
dragonfish
DruštvoKako da se rashladite bez klima uređaja? 10 proverenih načina - hlade prostoriju u nekoliko minuta
mlada žena oseća vrućinu u restoranu, pije vodu i drži mokru krpu na glavi