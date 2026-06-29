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Zbog visokih temperatura tokom vikenda važila je zabrana za teretnjake u Mađarskoj. Na graničnom prelazu Horgoš 1 trenutno se beleže promenljiva zadržavanja na ulazu u Srbiju, dok su gužve pod uticajem visokih temperatura i pojačanog sezonskog saobraćaja uoči letnjih odmora.

Kakva je sada situacija na Horgošu, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Aleksandra Orlić - novinar Kurira.

- I danas se, kao i tokom vikenda, očekuju veoma visoke temperature, a slična situacija bila je i u Mađarskoj. Zbog toga je Vlada Mađarske ranije izdala saopštenje o zabrani kretanja teretnih vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona tokom vikenda. Međutim, nekoliko dana pre vikenda ova mera je delimično ublažena, pa je dozvoljeno kretanje teretnjaka u periodu od subote u 22 časa do nedelje u 6 sati ujutru - rekla je Orlić.

Aleksandra Orlić - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Gužve i ograničenja na granici

Kako je navela, zbog visokih temperatura ponovo su uvedene privremene saobraćajne mere, kao i da se na graničnom prelazu Horgoš 1 trenutno beleže promenljiva zadržavanja, pre svega na ulazu u Srbiju.

- Nakon toga ponovo je uvedena potpuna zabrana, koja je trajala do sinoć u 22 časa. Ove mere, kako je navedeno, uvedene su radi smanjenja opterećenja putne infrastrukture tokom ekstremnih vrućina, a očekuje se da će slične odluke važiti i narednog vikenda, uz apel građanima da prate zvanična saopštenja. Kada je reč o graničnom prelazu Horgoš 1, situacija je u ovom trenutku promenljiva. Na ulazu u Srbiju formiraju se kolone, rade tri trake i vozila na prelazu čekaju od nekoliko desetina minuta do oko pola sata. Na izlazu iz zemlje nema većih zadržavanja - istakla je.

Nadovezala se na to da se većina putnika kreće ka letnjim destinacijama, uz očekivanje da će od početka jula na graničnom prelazu Horgoš 1 doći do još većeg intenziteta saobraćaja zbog špica turističke sezone, te da će se o stanju na granici i dalje redovno izveštavati.

- Pretpostavlja se da su putnici uglavnom na putu ka letnjim destinacijama, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora počela, a mnogi koriste priliku za putovanja ili odmor u Srbiji. Od 1. jula očekuju se i veće gužve, jer granični prelaz Horgoš 1 tradicionalno postaje jedan od najfrekventnijih prelaza u regionu i radi 24 časa dnevno. U narednim danima nastavićemo da izveštavamo sa ovog graničnog prelaza, kako bismo građane pravovremeno informisali o stanju na granici i eventualnim zadržavanjima - za emisiju "Redakcija" zaključila je Orlić.

02:13 Mađari uveli drastične mere zbog vrućina: Teretnjaci stopirani, na Horgošu se već formiraju kolone – evo šta nas čeka! Izvor: Kurir televizija

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