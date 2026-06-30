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Prava drama odigrala se pre nekoliko dana u grčkom letovalištu Leptokarija gde je državljanka Poljske privedena nakon što je navodno na javnoj plaži tajno fotografisala i snimala malu decu!

Ono što je još jezivije, ova žena, prema tvrdnjama svedoka, nije delovala sama, već je u pitanju bila organizovana grupa koja je danima iz neposredne blizine vrebala najmlađe turiste.

Informacija o ovom jezivom događaju objavljena je na grupi "Grčka info".

Foto: EPA/Ilustracija

- Juče u Leptokariji Poljakinja slikala malu decu na plaži. Privedena je u policiju. Pripazite svoju decu, i kada ih presvlačite i kada se kupaju. Bilo je još njih u ekipi, ali su se razbežali kada je otac odreagovao i uzeo telefon od nje - navodi se u ovoj objavi.

Kako svedoče očevici, žena nije delovala sama. U trenutku kada je otac shvatio šta se dešava, munjevito je odreagovao, prišao ženi i bukvalno joj istrgao telefon iz ruku.

Videvši da je raskrinkana, njena "ekipa" koja je stražarila u blizini dala se u paničan beg i razbežala se pre dolaska nadležnih. Međutim, ona nije uspela da pobegne.

Jezivo otkriće: Slikala decu danima!

Foto: Shutterstock

Na lice mesta ubrzo je stigla grčka policija koja je Poljakinju lišila slobode, a ono što je pronađeno u njenom telefonu šokiralo je sve prisutne i potvrdilo najgore sumnje.

U komentarima ispod ove objave javila se i jedna od svedokinja, Teja, koja je potvrdila da ovo nije bio izolovan incident niti "slučajnost", već jeziva, planirana aktivnost.

- Potvrđujem ovu vest, bila sam prisutna. Pronašli su fotografije male dece slikane prethodnih četiri dana - napisala je ova žena, otkrivajući da je Poljakinja danima nesmetano šetala plažom i skupljala bolesni materijal.

Plaže su raj za predatore

Ovaj incident iz Leptokarije ogolio je surovu realnost o kojoj retko ko razmišlja dok pakuje kofere za more.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Plaže su, nažalost, idealno mesto za ovakve predatore. Dok roditelji misle da su im deca na oku dok se prskaju u plićaku, samo nekoliko metara dalje, iza naočara za sunce, može vrebati neko sa uključenom kamerom.

Na letovanju je važno biti oprezan, ali i izbegavati ishitrene zaključke. Nije svako fotografisanje na javnom mestu protivzakonito niti znači da je u pitanju krivično delo. Međutim, ako postoji osnovana sumnja da neko neprimereno fotografiše ili snima decu, o tome treba odmah obavestiti nadležne kako bi proverili okolnosti.

Šta uraditi

Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Obratite pažnju na osobe koje bez razloga fotografišu ili snimaju decu. Ako primetite da neko uporno usmerava telefon ili fotoaparat ka mališanima, reagujte i obavestite policiju ili spasioce.

- Ne ostavljajte malu decu bez nadzora, čak ni na nekoliko minuta, bez obzira na to koliko plaža deluje bezbedno.

- Presvlačite decu uz pomoć peškira ili u kabinama, kada god je to moguće, kako biste smanjili mogućnost neprimerenog fotografisanja.

- Naučite dete da ne prilazi nepoznatim osobama koje pokušavaju da započnu razgovor, nude slatkiše, igračke ili traže da ih fotografišu.

- Ako posumnjate da je neko fotografisao vaše dete bez dozvole, pokušajte da ostanete pribrani i odmah obavestite policiju. Nemojte ulaziti u fizički sukob.

- Zapamtite izgled osobe i, ako možete bez ugrožavanja sopstvene bezbednosti, zabeležite opis, odeću ili druge karakteristične detalje koji mogu pomoći policiji.