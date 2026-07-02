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Visoke temperature značajno otežavaju vožnju, povećavaju rizik od nezgoda i u kratkom vremenu mogu pretvoriti vozilo u opasno pregrejanu sredinu, upozoravaju stručnjaci.

Kako da se zaštitimo i izbegnemo greške tokom vožnje i parkiranja koje mogu lako postati kobne, za emisiju "Redakcija", otkrio je Kamenko Jovanović, autoserviser.

- Prva i najvažnija stvar je da na vreme planiraju servis klima uređaja, posebno u letnjem periodu. Često dobijamo pozive u poslednjem trenutku, ali je važno da se klima proveri ranije kako bi put bio bezbedan i prijatan. Vožnja bez ispravne klime na visokim temperaturama značajno otežava uslove u automobilu - rekao je Jovanović.

Kamenko Jovanović, autoserviser Foto: Kurir Televizija

Zaštita i troškovi pripreme vozila

Kako je naveo, posebne folije i redovno održavanje klima uređaja mogu značajno poboljšati udobnost u vozilu tokom visokih temperatura, uz varijabilne troškove servisa u zavisnosti od tipa automobila.

- Pored toga, postoje i UV folije koje se postavljaju na stakla. Ljudi ih često doživljavaju kao estetiku, ali one zapravo značajno smanjuju ulazak sunčevog zračenja i samim tim temperaturu u vozilu. Razlika se jasno oseti i na dodir, jer sunce manje "peče" kroz staklo. U većini današnjih automobila klima uređaj postoji, ali servis zavisi od tipa vozila i količine gasa. U proseku se kreće od oko 5.000 dinara za starije sisteme, dok kod novijih vozila može ići od 15.000 dinara pa naviše, a u nekim slučajevima i nekoliko stotina evra za kompletnu proveru i punjenje sistema - kaže on.

Za kraj je upozorio da svaki neuobičajen zvuk u automobilu može ukazati na kvar, zbog čega se preporučuje kratka tehnička provera pre puta, dok se za zaštitu unutrašnjosti vozila od visokih temperatura savetuje korišćenje zaštite na vetrobranskom staklu i oprez zbog pregrevanja kožnih sedišta.

- Svaki neprirodan ili neuobičajen zvuk u automobilu treba shvatiti ozbiljno. To često može biti znak potencijalnog problema koji se na dužem putu može pogoršati. Zato je preporuka da se pre puta uradi kratak tehnički pregled kod servisera, koji za pola sata može da proveri ključne stvari i smanji rizik od kvara na putu. Što se tiče zaštite unutrašnjih delova vozila od pregrevanja, najefikasnije je korišćenje zaštite na vetrobranskom staklu, jer se tako sprečava najveći prodor toplote u vozilo, što istovremeno štiti volan i komandnu tablu. Kožna sedišta su posebno osetljiva na visoke temperature i mogu se jako ugrejati, što vozačima dodatno otežava ulazak u automobil - za emisiju "Redakcija", objasnio je Jovanović.

04:16 Evo kako da spasite automobil od pregrevanja i izbegnete troškove: Autoserviser za Kurir otkrio par korisnih saveta kako preživeti vožnju na +40 Izvor: Kurir televizija

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