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RHMZ Srbije od jutros se već dvaput oglasio upozorenjem na velike vrućine koje se danas očekuju u svim delovima Srbije i trajaće i sutra, odnosno do srede 1. jula kada se, prema pronnozi, očekuje manji pad temperature i osveženje.

Prema spisku izmerenih temperatura, tačno u podne, na sajtu RHMZ se beleži da je ubedljivo najtopliji grad u Srbiji - Kikinda sa izmerenih 37 stepeni u 12 časova.

Sa po stepenom niže - 36, prate je: Sombor, Zrenjanin, Valjevo i Beograd u kojem je još jutros u 8 časova izmereno čak 30 stepeni. Glavni grad je u tom trenutku bio najtopliji u Srbiji.

Najsvežija mesta danas u Srbiji jesu Kopaonik sa 23 i Sjenica i Crni vrh sa po 29 stepeni Celzijusa izmerenih u 12 časova.

Upozorenje za Beograd

Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 °C. U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature ali i dalјe veoma toplo vreme, oko 35 °C, dok se od četvrtka, 2. jula, prognoziraju dnevne temperature ispod 30.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39. Zatim u nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelјe u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 °S.

U utorak sunčano, a samo se posle podne na jugu zemlјe uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak.

U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Za vikend ponovo pretežno sunčano.

Foto: RHMZ Printscreen

Kada stiže osveženje

Međutim, i pored toga, Srbiju i nadalјe očekuje veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Temperature u gradovima u 12 sati