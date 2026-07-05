Slušaj vest

Scenario u kojem čovek leži na zemlji u polusvesti i bori se za život, dok neznanac u jednoj ruci drži telefon i zove hitnu pomoć, a drugom vešto prazni džepove, zvuči kao scena iz nekog bizarnog holivudskog trilera. A upravo ovakvu, potpuno nadrealnu situaciju preživeo je jedan čovek sa ovih prostora na autoputu nadomak Beča.

Sve je počelo tokom noćne vožnje ka austrijskoj prestonici, kada mu je usred puta naglo pozlilo, a situacija je u sekundi postala dramatična.

- Sinoć, negde kod Beča, na auto-putu, nešto mi se slošilo. Hajd' do prvog izlaza... Vidim - ne mogu. Zaustavim, legnem kraj auta, rekoh: "Gotovo! Kraj!" - započinje on svoju ispovest na društvenoj mreži X.

Dok je nemoćan ležao u zaustavnoj traci, svestan da gubi kontrolu, sudbina se poigrala s njim. Iz mraka se pojavio nepoznati mladić koji je odmah reagovao i učinio ono što bi svako u tom trenutku nazvao herojskim činom.

Foto: X printscreen

- Odnekud se stvori momak, zovnu hitnu, policiju. Dođoše brzo. "Stanite da se zahvalim momku!". Njega nigde - opisuje autor objave trenutak kada su lekari stigli na lice mesta, a tajanstveni spasilac bukvalno ispario u noći.

Prava drama i potpuni apsurd usledili su tek kada je sanitet stigao do zdravstvene ustanove u Beču. Lekari su stabilizovali pacijenta, a bolničko osoblje je, po protokolu, zatražilo dokumenta.

Foto: Damir Dervišagić

- Stigosmo do bolnice. Pitaju za osiguranje, zdravstvenu karticu... Ja za džep - nema mi novčanika. Onaj momak me izgleda izbunario - otkriva on neverovatan obrt.

Anonimni "samarićanin" koji je pozvao lekare i tako mu spasao život, zapravo je iskoristio trenutak njegove bespomoćnosti da ga surovo pokrade. Dok je jednom rukom držao telefon i alarmirao hitne službe, drugom mu je vešto ispraznio džepove i uzeo novčanik.

Ipak, umesto besa, gneva i kletvi, ovaj naš čovek je na kraju pokazao neverovatnu ljudsku veličinu. Svestan da su stvari i novac nadoknadivi, a da život nema cenu, oprostio je svom lopovu-spasiocu na najdostojanstveniji mogući način: