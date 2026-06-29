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Letovanje u Grčkoj za mnoge naše turiste ove sezone donosi neočekivana uzbuđenja, a najnovija objava u poznatoj Fejsbuk grupi „Grčka uživo" izazvala je pravu lavinu reakcija, ostavljajući mnoge u čudu, ali i u strahu.

Jedan srpski turista podelio je nesvakidašnje iskustvo koje je doživeo sa svojom ćerkom.

- U Haniotiju, ćerka i ja smo videli neku masu kao od želatina, sa bezbroj ljubičastih tačkica. Sa ovako nečim sličnim nisam se susretao do sada - napisao je, tražeći pomoć od ostalih članova grupe kako bi odgonetnuo o čemu se radi.

Od panike do upozorenja: "Ne dirajte rukama, možete gadno da nastradate!"

Ubrzo nakon objave, u komentarima se razvila žustra rasprava. Dok su jedni pokušavali da pogode o čemu je reč, drugi nisu krili strah i nelagodu zbog pojave nepoznatog morskog stvorenja.

- Ne bih znala! Nikad videla! Ali morska bića su čudo!

Mnogi su odmah apelovali na oprez.

- A kad u moru nešto vidite, a ne znate šta je, onda ne dirajte rukama, možete gadno da nastradate! - glasilo je jedno od dramatičnih upozorenja, dok se drugi korisnik nadovezao sličnim pitanjem: "Ne znam odakle Vam ideja da dirate i kidate, a ne znate šta je?"

Među komentarima se osetio i umor turista od nepredviđenih okolnosti u moru ove godine: "Posle ribe zeca, dragone i meduza, samo nam je još ovo falilo!!!"

Šta su zapravo misteriozne „želatinaste cevi"?

Jedna od teorija bila je da su u pitanju jaja lignje, gde je svaka ljubičasta tačkica zapravo embrion lignje u razvoju. Ipak, ubrzo su se javili oni koji su prepoznali o kojim organizmima je reč.

- Nisu lignje, to su salpe, planktoni - napisao je jedan komentator, dok je drugi detaljnije objasnio: "To su kolonije salpi, planktonski organizmi. Formiraju velike lance ili kolonije, koje mogu podsećati na veliku plutajuću cev".

A onda novi podatak...

Morski organizmi salpe i pirosomi se pojavljuju u toploj vodi Foto: Shutterstock

- Pirosoma. Lebdeća kolonija plaštaša, morskih životinjica. Zovu ih i morski krastavac. Zanimljivo je da mogu da svetle. Ako ste ih videli, znači da je voda topla. Bezopasni su - glasilo je jedno od umirujućih objašnjenja.

A šta kaže nauka? I pirosomi i salpe su plutajući plaštaši (Tunicata) koji slobodno lebde u okeanima i morima, a hrane se tako što filtriraju plankton iz vode. Iako na prvi pogled mogu izgledati slično, oni pripadaju različitim grupama i značajno se razlikuju po izgledu, strukturi i načinu života.

Salpe su izrazito želatinaste, cevaste ili bačvaste strukture. Potpuno su prozirne, zbog čega im se u vodi jasno vide unutrašnji organi. Oni često izgledaju kao jarko narandžasta ili crvena masa unutar providnog tela. Mogu živeti pojedinačno ili formirati impresivne, metre duge lance koji se lagano kreću kroz morsku vodu.

S druge strane, pirosomi su isključivo kolonijalni organizmi koji zajedno formiraju dugačke, šuplje cevi ili kupe. Njihova površina je prekrivena sitnim kvržicama, i zbog toga nisu potpuno prozirni kao salpe. Poznati su po tome što stvaraju sopstvenu svetlost u mraku (bioluminiscencija). Zbog toga se u nauci često nazivaju i "vatreni pirosomi".

Da li su opasni za kupače?

Ono što je najvažnije za sve naše turiste koji se trenutno nalaze u Haniotiju i širom Grčke jeste činjenica da su i salpe i pirosomi potpuno bezopasni. Oni nemaju žarne ćelije poput meduza, ne mogu vas opeći niti povrediti. Njihova pojava obično svedoči o tome da je morska voda izuzetno topla.

Ipak, zlatno pravilo ponašanja na moru uvek ostaje na snazi - ukoliko naiđete na živo biće u vodi koje ne poznajete, najbolje je da ga posmatrate sa distance i ne dirate rukama.