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Toplotni talas sa izuzetno visokim temperaturama nastavlja se i danas širom Srbije, uz prognozirane maksimume od 36 do 39 stepeni u većini mesta, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Prema najavi, osveženje i blagi pad temperature očekuju se od srede, 1. jula.

Šta nas sve čeka i kako da podnesemo ove esktremne vrućine, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Đorđe Đurić, meteorolog.

- U Beogradu su već temperature od 37 stepeni, to nije neuobičajeno za leto, ali poslednjih decenija tropski talasi su intenzivniji i dugotrajniji. Treba izdržati danas i sutra ove vrućine.

Najavljenu promenu vremena, kada će temperatura pasti za 15 stepeni, kreće od sutra pratiće je i nepogode taj dan. Situacija u zapadnoj Evropi pokazuje šta se dešava kada dođe do prodora svežijeg vazduha na pregrejanu podlogu. Tada atmosfera burno reaguje i dolazi do pljuskova sa grmljavinom, a lokalno i do nepogoda, pa i grada i jačih udara vetra. To je uobičajeno za ovaj period godine - rekao je Đurić.

Foto: Kurir Televizija

Vreli vazdušni talas, koji je prethodno oborio temperature rekorde u pojedinim delovima Evrope, postepeno se pomera ka istoku i utiče i na naše područje pre očekivanog smirivanja vremenskih prilika, istakao je.

- U Francuskoj su zabeležene temperature oko 44 stepena, u Nemačkoj preko 41, što su rekordi u pojedinim regionima. Taj vreo vazduh se sada pomera ka istoku, pa maksimumi prelaze preko Poljske, Ukrajine, Mađarske i dolaze i do našeg područja, posebno severa Srbije. Još kratko će se zadržati, a zatim sledi pad temperature - kaže on.

Foto: YouTube prtscr / Code3Paris/Windy/Margot/ABACA / Shutterstock Editorial/Profimedia

Kakav nas jul očekuje

Nakon trenutnog talasa, kako je naveo Đurić, očekuje se kratkotrajan period blažih letnjih temperatura, ali gradska sredina i dalje pojačava osećaj toplote, posebno tokom tropskih noći i dana koji su sve učestaliji.

- Nakon ovog talasa sledi period prijatnijih, prosečnih letnjih temperatura, uglavnom ispod 30 stepeni u prvoj dekadi jula. Ipak, leto tek počinje i novi toplotni talasi su mogući kasnije.

U gradovima su uslovi posebno teški, a Beograd ima i problem tzv. "urbanog toplotnog ostrva". Tropske noći su posebno neprijatne kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Već ih je bilo desetak od početka juna. Tropski dan je svaki iznad 30°C, i njihov broj je sve veći. Gradovi se noću ne hlade zbog betona i urbanizacije, pa Beograd često prednjači po temperaturama - kaže on.

Toplotni udar je najteža posledica izlaganja visokim temperaturama Foto: Shutterstock

- Postoji velika razlika između grada i prirode. Već nekoliko kilometara van centra temperature su niže i za nekoliko stepeni. Beton i asfalt dodatno pojačavaju toplotu, dok vegetacija i šume značajno rashlađuju prostor. Ljudi sve češće traže bekstvo iz grada i hlad u prirodi, i to nije samo zbog temperature, već i zbog zdravlja - kaže on.

Za kraj je istakao da je tokom ovakvih vremenskih uslova najvažnije održavati hidrataciju i izbegavati sunce, uz napomenu da su toplotni talasi sve učestaliji i dugotrajniji nego ranijih godina.

- Važno je unositi dovoljno tečnosti, posebno vode, i izbegavati dug boravak na suncu. Najčešće je pitanje kada će kiša. Iako je leto, ovi talasi su sve duži i intenzivniji. Ranije su trajali kraće, a sada imamo i deset ili više uzastopnih dana sa temperaturama iznad 30 stepeni - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Đurić.

Foto: DAVID ARJONA/EFE

04:32 EVROPSKI TOPLOTNI REKORDI STIGLI DO SRBIJE! Meteorolog Đurić najavio drastičan pad temperature, ali stiže nova OPASNOST: "Atmosfera će burno reagovati!" Izvor: Kurir televizija

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