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U grčkom letovalištu Pefkohori zabeležen je incident kada je riba-zec (lagokefalus) ugrizla kupačicu u plićaku, nakon čega joj je ukazana pomoć u lokalnom zdravstvenom centru.

Kako je riba-zec napala?

Kako je žrtva ovog napada izjavila u razgovoru za grčku televiziju ANT1, ona se nalazila na plaži u društvu svojih prijatelja. Incident se dogodio u plićaku, pre nego što je uopšte uspela da zaroni u veću dubinu.

- Pokušala sam da uđem u more i stigla sam do dubine tek do kolena, kada sam iznenada osetila veoma jak stisak i oštar bol. Pomislila sam: "Nešto me ujeda i ne pušta". Pogledala sam dole i videla ogromnu ribu. Pošto sam ranije bila informisana, tačno sam znala kako riba-zec izgleda. Shvatila sam šta je u pitanju, uspaničila se i počela divlje da tresem nogu kako bi se otkačila od mene, jer me je ugrizla i čvrsto držala. Odmah sam istrčala iz vode, bila sam u potpunoj panici i počela sam da plačem - opisuje ona svoje traumatično iskustvo.

Kada su njeni prijatelji shvatili da se nešto dešava, brzo su izašli iz mora i ostali u šoku kada su videli povredu.

Sreća u nesreći i hitna medicinska pomoć

Srećna okolnost u celom incidentu bila je tačna pozicija ugriza, što je sprečilo teže posledice po zdravlje devojke.

- Na sreću, ugrizla me je tačno preko kosti na skočnom zglobu, tako da zubima nije uspela da napravi dublju štetu na tkivu. Ipak, ostavila mi je prilično veliku i primetnu rupu na zglobu - objasnila je kupačica.

Foto: Instagram/kalimeraellada_ant1

Dok je još bila na plaži, okupljeni su joj pružili prvu pomoć kako bi zaustavili krvarenje, nakon čega je odmah prebačena u lokalni Zdravstveni centar. Tamo su je lekari hitno zbrinuli, primila je serum protiv tetanusa, prepisana joj je obavezna terapija antibioticima, a otvorena rana je očišćena i uspešno sanirana.

Na spekulacije o tome da li je u pitanju neka druga vrsta, devojka je ostala izričita:

- Ne postoji apsolutno nikakva šansa da je to bilo nešto drugo. Jasno sam videla ribu, znam kako izgleda i nemoguće je da bih je pomešala sa nekom drugom vrstom.

Šta kažu stručnjaci o ribi-zecu?

Biolozi podsećaju da je riba-zec (lagokefalus) invazivna vrsta koja je u Sredozemno i Egejsko more stigla iz Crvenog mora kroz Suecki kanal. Iako su njeni organi izuzetno toksični ako se konzumiraju u ishrani, njeni napadi na ljude u plićaku su izuzetno retki i uglavnom se dešavaju kada se riba oseti sateranom u ćošak ili ako je privuku svetlucavi predmeti (poput nakita na nogama kupača).

Foto: Instagram/kalimeraellada_ant1

Stručnjaci savetuju kupače da prilikom ulaska u vodu obrate pažnju na okolinu i da ne uznemiravaju morske organizme ukoliko ih primete u plićaku.

Podsetimo, ovo nije usamljen slučaj ovog leta u Grčkoj. Samo nekoliko dana ranije, 21. juna, zabeležen je sličan incident u Lutrakiju, gde je riba-zec takođe napala kupače i poslala ih u bolnicu, što dodatno poziva na oprez tokom boravka u vodi.

Inače, u Grčkoj je zvanično otvoren nesvakidašnji, ali preko potreban "lov na veštice" u morskim dubinama. Reč je o prvom velikom takmičenju u lovu na lagokefalosa, u narodu poznatijeg kao "riba zec" - invazivne i izuzetno otrovne vrste koja je bukvalno objavila rat grčkim ribarima i lokalnom ekosistemu, o čemu je Telegraf.rs pisao u odvojenom tekstu.