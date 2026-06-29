Slušaj vest

Ovog puta na meti kriminalaca, pored Kurira, našle su se i poznate novinarke Irina Vukotić i Jovana Joksimović, ali I kompanija Gazprom.

Po već oprobanom receptu, prevaranti naprave grafički identičan sadržaj, koji na prvi pogled liči kao originalni Kurir. Međutim, URL koji vodi ka stranici na kojoj je tendeciozni sadržaj nije Kurirov, već specijalno napravljen za tu priliku, a u tekstovima se obično zloupotrebljavaju javne i poznate ličnosti, a čitaoci navode da kliknu link koji se nalazi u neprofesionalnom I nelogičnom tekstu.

U poslednjem slučaju u tekstu se tendeciozno navode prihodi Irine Vukotić, i ona se povezuje sa Kurirom, čiji novinari, navodno, pokušavaju da utvrde visinu njenih primanja. Zatim se u tekstu suptilno navode čitaoci da kliknu link koji vodi ka lažnoj stranici Gazproma, i na taj način prevaranti ostvaruju profit. Posebno upozoravamo čitaoce da ovakvi lažni linkovi mogu tražiti i njihove podatke, koje kriminalci kasnije zloupotrebljavaju.

Lažni tekst o Irini Vukotić i Jovani Joksimović Foto: Printscreen

Kompanija Mondo, kao izdavač portala Kurir.rs više puta se do sada susretala sa ovakvim prevarama. Podnosimo krivične prijave, u saradnji sa kompanijom Meta ukidamo lažne URL-ove, ali prevaranti i dalje zloupotrebljavaju Kurir.

Cilj je očigledan - zloupotrebom ostvariti protivpravnu imovinsku korist, a istovremeno voditi kampanju diskreditacije Kurira. Pored nas, žrtve su i javne ličnosti, a u ovom slučaju i kompanija Gazprom koja navodno traži registraciju poreko svog linka, nakon čega bi građani mogli da zarade veliki novac.