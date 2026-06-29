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Univerzitetski klinički centar Niš od utorka, 30. juna, uvodi direktne telefonske linije putem kojih će građani moći da stupe u kontakt sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove i prijave probleme, primedbe ili zatraže pomoć.

Kako je saopštio direktor UKC Niš dr Milan Lazarević, cilj je da se unapredi komunikacija sa pacijentima i omogući brže rešavanje njihovih zahteva, bez posrednika i dugog čekanja.

Foto: Privatna arhiva

- Cilj ovog koraka je da svaki pacijent bude saslušan, uvažen i siguran da će pravovremeno dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvenom sistemu. Niko ne sme da bude vraćen. Svaki čovek mora da bude saslušan. Svaki problem mora da dobije rešenje - poručio je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.

On je dodao da "za državu i savremenu zdravstvenu politiku u fokusu je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike", i da se upravo na tim principima gradi sistem u kom je svaki čovek podjednako važan.

00:44 UKC Niš dr Milan Lazarević Izvor: Kurir

- Zato se razvija model zdravstva koji sluša, brine i reaguje - sistem u kom su poverenje, sigurnost i zdravlje osnovne vrednosti. U fokusu države i savremene zdravstvene politike je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike. Svaki pacijent mora biti saslušan, njegov problem uočen i uvažen, kako bi na vreme dobio pravovremenu i vrhunsku medicinsku uslugu - rekao je i dodao da se ovakvim pristupom gradi poverenje između građana i zdravstvenog sistema, a upravo to poverenje, kako kaže, predstavlja temelj stabilnog i odgovornog društva.

- Državno zdravstvo zato nije samo sistem usluga. Ono je garancija sigurnosti, dostupnosti i jednakosti, u službi zdravlja svakog građanina - zaključio je dr Milan Lazarević.

U funkciji će biti pet službenih telefonskih brojeva:

064 872 4752

064 872 4753

064 872 4754

064 872 4755