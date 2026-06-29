UKC Niš uvodi direktnu liniju sa rukovodstvom! Dr Lazarević: "Niko ne sme da bude vraćen, svaki čovek mora da bude saslušan!
Univerzitetski klinički centar Niš od utorka, 30. juna, uvodi direktne telefonske linije putem kojih će građani moći da stupe u kontakt sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove i prijave probleme, primedbe ili zatraže pomoć.
Kako je saopštio direktor UKC Niš dr Milan Lazarević, cilj je da se unapredi komunikacija sa pacijentima i omogući brže rešavanje njihovih zahteva, bez posrednika i dugog čekanja.
- Cilj ovog koraka je da svaki pacijent bude saslušan, uvažen i siguran da će pravovremeno dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvenom sistemu. Niko ne sme da bude vraćen. Svaki čovek mora da bude saslušan. Svaki problem mora da dobije rešenje - poručio je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.
On je dodao da "za državu i savremenu zdravstvenu politiku u fokusu je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike", i da se upravo na tim principima gradi sistem u kom je svaki čovek podjednako važan.
- Zato se razvija model zdravstva koji sluša, brine i reaguje - sistem u kom su poverenje, sigurnost i zdravlje osnovne vrednosti. U fokusu države i savremene zdravstvene politike je briga za svakog građanina, bez izuzetka i bez razlike. Svaki pacijent mora biti saslušan, njegov problem uočen i uvažen, kako bi na vreme dobio pravovremenu i vrhunsku medicinsku uslugu - rekao je i dodao da se ovakvim pristupom gradi poverenje između građana i zdravstvenog sistema, a upravo to poverenje, kako kaže, predstavlja temelj stabilnog i odgovornog društva.
- Državno zdravstvo zato nije samo sistem usluga. Ono je garancija sigurnosti, dostupnosti i jednakosti, u službi zdravlja svakog građanina - zaključio je dr Milan Lazarević.
U funkciji će biti pet službenih telefonskih brojeva:
064 872 4752
064 872 4753
064 872 4754
064 872 4755
064 872 4756