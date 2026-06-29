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U Srbiji je u 15 časova zabeležen vrhunac toplotnog talasa, a najviša temperatura od 39 stepeni izmerena je u Zrenjaninu, Kikindi i Ćupriji. Za samo jedan stepen svežije bilo je u Beogradu, Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Nišu, gde je živa u termometru dostigla 38 stepeni.

Nešto niža temperatura, ali i dalje veoma visokih 37 stepeni, izmerena je na Paliću, u Somboru, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. Istovremeno, u Dimitrovgradu, Kuršumliji i Kraljevu zabeleženo je 36 stepeni, dok je u Požegi živa dostigla 35. podeljak. Kao i obično, najsvežije je bilo na Kopaoniku, gde su u isto vreme izmerena prijatna 24 stepena.

Zbog ekstremnih vrućina koje se kreću u intervalu od 36 do 39 stepeni, Republički hidrometeorološki zavod aktivirao je crveni meteo-alarm za veći deo zemlje, uključujući Bačku, Banat, Srem, Beograd, Šumadiju, Pomoravlje, kao i Zapadnu, Jugozapadnu, Istočnu i Jugoistočnu Srbiju. Jedini region u kojem je na snazi blaži, narandžasti meteo-alarm, jeste Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija. Pored visokih temperatura, građani se upozoravaju i na vrlo visok UV indeks koji se nalazi u crvenoj zoni.

Ovaj intenzivni toplotni talas nastaviće se do sredine sedmice. Prvi manji pad temperature osetiće se u sredu, 1. jula, mada će i dalje biti veoma toplo. Pravo osveženje i značajnije olakšanje stižu od četvrtka, 2. jula, kada se u većini predela očekuje maksimalna dnevna temperatura ispod 30 stepeni Celzijusa.