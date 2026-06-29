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Pokazna vežba Žandarmerije biće održana u utorak, 30. juna, u 12 časova, u bazi Žandarmerije u Lipovici, na kojoj će pripadnici ove jedinice demonstrirati visok nivo operativne spremnosti, taktičkih veština i obučenosti za reagovanje u najsloženijim bezbednosnim situacijama.

Vežbi će prisustvovati potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije general policije Dragan Vasiljević.

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