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Na Gazimestanu je i ove godine obeležen Vidovdan, jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji. O značaju ovog mesta, ali i atmosferi sa centralnog obeležavanja, govorili su voditeljka Kruna Una Mitrović i reporter Darko Mirković, koji je izveštavao direktno sa Gazimestana.

Voditeljka Kruna Una Mitrović podsetila je na istorijski značaj ovog mesta i njegovu neraskidivu vezu sa Vidovdanom.

- Gazimestan je istorijski, kulturni i nacionalni simbol od izuzetnog značaja za srpski narod, a njegova veza sa Vidovdanom neraskidiva je zbog sudbonosnih događaja koji su oblikovali kolektivnu svest, ali i identitet celog naroda - rekla je Kruna Una.

Ona je podsetila da se na Gazimestanu nalazi monumentalni spomenik visok 25 metara, podignut 1953. godine prema projektu arhitekte Aleksandra Deroka, na kojem su ispisani stihovi epskih pesama i čuvena kletva kneza Lazara:

"Ko je Srbin i srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne doš'o na boj na Kosovo, ne imao od srca poroda, ni muškoga ni devojačkoga! Od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino ni pšenica bela! Rđom kap'o dok mu je kolena!"

Govoreći o tradiciji obeležavanja Vidovdana, voditeljka je istakla da se upravo na ovom mestu svake godine okupljaju vernici i poštovaoci istorije.

- Svakog Vidovdana na ovom mestu se okuplja verni narod, sveštenstvo i poštovaoci istorije kako bi odali počast precima, održali parastos i osvežili istorijsko sećanje. Mi i na današnji dan govorimo o Gazimestanu, govorimo o Boju na Kosovu, govorimo i o Vidovdanu kao prazniku nad praznicima. Govorimo o svemu onome što nas kao kolektivnu svest veže za sam taj datum - istakla je ona.

Kruna Una Mitrović voditeljka Foto: Kurir Televizija

Veliki broj mladih na Gazimestanu, pojačane mere bezbednosti

Reporter Darko Mirković preneo je da je obeležavanje proteklo u mirnoj atmosferi, uz veliki broj okupljenih građana.

- Veliki broj ljudi, a ono što moramo posebno da naglasimo jeste veliki broj mladih ljudi, za razliku od nekih ranijih godina, okupio se ovde na Gazimestanu - rekao je Mirković.

On je naveo da se očekivao početak liturgije za nastradale kosovske junake koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

- On je u prepodnevnim satima u manastiru Gračanica najpre služio liturgiju, a potom je usledila i dodela nagrade"Majka devet Jugovića", majkama sa četvoro i više dece. Dodeljene su 34 nagrade, a Joanikije je poručio da su teška vremena za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali da će ljubav prema Kosovu i Metohiji i prema Srbima uvek biti prisutna i da će se pomagati ljudima koji žele da ostanu na svojim ognjištima - preneo je reporter.

Darko Mirković reporter Foto: Kurir Televizija

Mirković je ukazao i na pojačane mere bezbednosti koje su bile vidljive na ulazu na Gazimestan.

- Jake snage takozvane kosovske policije bile su prisutne na Gazimestanu. Na ulazu su deljeni pamfleti sa pravilima ponašanja, uz obrazloženje da žele da izbegnu bilo kakav incident. Situacija je, ipak, bila prilično mirna i nije bilo većih problema - rekao je on.

Na kraju je još jednom naglasio da je među okupljenima bio primetan veliki broj mladih.

- Bilo je dosta mladih ljudi, dosta onih koji su želeli da se upravo na Gazimestanu poklone senima kosovskih junaka, 637 godina posle Kosovske bitke - zaključio je Mirković.

Pogledajte u videu kako je Kruna Una emotivno najavila uključenje sa Gazimestana:

03:44 VIDOVDAN NA GAZIMESTANU:Vernici odali poštu precima, među okupljenima posebno mnogo mladih Izvor: Kurir televizija

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