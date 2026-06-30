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U centrima za obuku Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu u toku je period intenzivnog osposobljavanja vojnika koji su služenje vojnog roka započeli početkom ovog meseca.

Najmlađi vojnici, nakon upoznavanja sa osnovnim pravilima vojne organizacije, uspešnog adaptiranja na život i rad u kasarnama i položene zakletve, sada prolaze praktičnu obuku na poligonima i u specijalizovanim kabinetima. Reč je o prvoj fazi prvog perioda vojnog roka, koja je indentična za vojnike svih rodova i službi i završava se sredinom jula.

Za to vreme vojnici će se obučiti za upotrebu ličnog naoružanja, vojne opreme i minsko-eksplozivnih sredstava, izvođenje osnovnih taktičkih radnji u napadu i odbrani i obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe, kako bi se adekvatno pripremili za obuku za upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe.

1/6 Vidi galeriju Obuka najmlađe generacije vojnika na služenju vojnog roka Foto: Vojska Srbije

Na kraju ove faze vojnike očekuje provera obučenosti za izvršavanje osnovnih individualnih zadataka, nakon čega sledi premeštaj u centre za specijalističku obuku.

Iako su tek mesec dana u vojsci, mladi vojnici pokazuju izuzetno zalaganje i visoku motivaciju da savladaju sve sadržaje predviđene programom obučavanja. Mnogi od njih su već izrazili želju da postanu profesionalni vojnici Vojske Srbije, za šta mogu konkurisati još u toku služenja vojnog roka.