Slušaj vest

Letnje vrućine su u punom intenzitetu, a koliko su visoke temperature na direktnom suncu, najbolje pokazuje neverovatan prizor zabeležen danas u centru Novog Sada.

Na popularnoj Instagram stranici 192_rs pojavila se fotografija putnog računara jednog automobila koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Na snimku se vidi da je u 14.34 časova temperatura koju je izmerio termometar vozila dostigla čak 59,5 stepeni Celzijusa, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nebo nad Srbijom trenutno je vedro, ali se zemlja nalazi pod uticajem toplotne kupole koja donosi izuzetno visoke temperature.

U mnogim delovima Srbije temperatura već prelazi 35 stepeni, dok se vrhunac toplotnog talasa očekuje sutra, kada bi ponegde moglo da bude i do 40 stepeni.

U međuvremenu, toplotna kupola oslabila je nad zapadnom Evropom usled prodora svežije vazdušne mase sa Atlantika.

U 3 grada izmereno 39 stepeni

U Srbiji je u 15 časova zabeležen vrhunac toplotnog talasa, a najviša temperatura od 39 stepeni izmerena je u Zrenjaninu, Kikindi i Ćupriji. Samo stepen niže temperature zabeležene su u Beogradu, Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Nišu, gde je temperatura dostigla visokih 38 stepeni Celzijusa.

Nešto blaže, ali i dalje veoma visoke temperature od 37 stepeni izmerene su na Paliću, u Somboru, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. U Dimitrovgradu, Kuršumliji i Kraljevu temperatura je dostigla 36 stepeni, dok je u Požegi izmereno 35 stepeni. Najprijatnije vreme zabeleženo je na Kopaoniku, gde je temperatura u istom periodu iznosila 24 stepena.

Foto: Ilija Ilić

Aktiviran crveni meteo-alarm

Zbog veoma visokih temperatura koje se kreću između 36 i 39 stepeni, Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo-alarm za najveći deo Srbije. Upozorenje se odnosi na Bačku, Banat, Srem, Beograd, Šumadiju, Pomoravlje, kao i zapadne, jugozapadne, istočne i jugoistočne delove zemlje.

Jedini region gde je na snazi blaži, narandžasti meteo-alarm jeste Kosovo i Metohija. Građanima se, osim zbog ekstremnih vrućina, skreće pažnja i na veoma visok UV indeks koji se nalazi u crvenoj zoni.

Intenzivan toplotni talas potrajaće do sredine sedmice. Blago osveženje očekuje se u sredu, 1. jula, ali će temperature i dalje ostati veoma visoke. Značajniji pad temperature i pravo olakšanje stižu od četvrtka, 2. jula, kada će u većem delu zemlje maksimalne dnevne temperature biti ispod 30 stepeni Celzijusa.