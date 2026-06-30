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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obelećaju dan svetog Manuila, Savela i Ismaila.

Bili su rođena braća. Rođeni su u Persiji. Vaspitani u hrišćanskom duhu i kršteni. Bili su visoki činovnici kod persijskog cara Alamundara.

Car ih je poslao na pregovore sa rimskim carem Julijanom Otpadnikom. Car Julijan je tada priredio svetkovinu gde su njegovi podanici prinosili žrtve idolima. Persijska braća su odbili da učestvuju u tome objašnjavajući da su došli kao izaslanici persijskog cara radi uspostavljanja mira među dva carstva, a ne zbog čega drugog; da su hrišćani, i da smatraju nedostojnim klanjati se mrtvim idolima i prinositi im žrtve.

Car Julijan ih je nakon toga bacio u tamnicu. Nakon dugih mučenja naredio je da ih ubiju. Persijski car Alamundar je zbog toga napao rimske snage Julijana Otstupnika i žestoko ga porazio.

Beseda

Kako čovek može sakriti istinu kod tolikih svedoka istine! Ništa lažnije nema od laži. Ništa neuspešnije. Ništa drskije. Ništa luđe. Ono što biva unutra u čoveku to vidi Bog sve i sve vosjke nebeske. Jer ko god laže, Duhu Božjem laže, i Duh Božji ostavlja lažljivca u tami i smrti.