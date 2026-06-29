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Muškarac Alen Pepić (39), državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, vodi se kao nestala osoba.

Alen je nestao 25. juna 2026. godine u Srbobranu. Kada je sestričina došla da ga obiđe u stanu u kojem je živeo, zatekla je da ga nema. Alen je visok oko 160 cm, težak oko 55 kg, ima smeđe-plavu kosu i braon-zelene oči. Na obe ruke ima tetovaže, na leđima tetovažu manje veličine, a na levoj strani grudnog koša ugrađen pejsmejker.

U trenutku nestanka na sebi je imao crnu majicu, crni šorc i crne Nike patike.

Usled posledica moždanog udara, Alen je dezorijentisan i može imati poteškoća da se snađe u prostoru.

Nestanak je prijavljen policijskim stanicama u Srbobranu i Novom Sadu.

Ukoliko ste videli Alena Pepića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.