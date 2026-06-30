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Kada temperature tokom leta pređu 30 stepeni, većina ljudi prvo posegne za klima-uređajem ili ventilatorom. Međutim, u Južnoj Koreji mnoge porodice i dalje koriste jednostavno rešenje koje postoji vekovima – bambusove prostirke za spavanje i sedenje.

Iako klima uređaji danas nisu retkost, bambusove prostirke, poznate kao "daenamu mat", i dalje su veoma popularne tokom najtoplijih meseci jer pružaju osećaj svežine bez trošenja električne energije.

Zašto baš bambus?

Za razliku od dušeka, ćebadi ili debelih tkanina koje zadržavaju toplotu,bambus ima prirodna svojstva koja pomažu da telo ostane prijatnije rashlađeno.

Njegova površina je hladnija na dodir od tekstila, a između isprepletenih letvica ostaje dovoljno prostora za strujanje vazduha. Zbog toga se toplota tela sporije zadržava, pa je osećaj tokom sedenja ili ležanja znatno prijatniji.

Upravo zato mnogi Južnokorejci tokom leta preko kreveta postavljaju bambusovu prostirku, dok je drugi koriste na podu ili na kauču.

Foto: JEON HEON-KYUN/EPA

Tradicija koja nije nestala

Iako savremeni stanovi imaju klima-uređaje, bambusove prostirke i danas se prodaju u velikim količinama svakog leta.

Mnogi ih koriste kao dopunu rashlađivanju, kako klima ne bi morala da radi neprekidno. Na taj način smanjuje se potrošnja električne energije, ali i izbegava osećaj preterano hladnog vazduha koji nekim ljudima smeta.

Posebno su popularne među starijim građanima, ali ih sve češće kupuju i mlađe porodice koje žele prirodnije načine da rashlade dom.

Pomažu li zaista?

Stručnjaci objašnjavaju da bambus ne hladi prostoriju kao klima-uređaj, ali može da poboljša osećaj udobnosti. Pošto ne zadržava toplotu kao obične tkanine, telo lakše otpušta višak toplote. Istovremeno, bolja cirkulacija vazduha ispod prostirke smanjuje osećaj lepljivosti i znojenja tokom toplih noći.

Upravo zbog toga mnogi ljudi imaju utisak da je temperatura niža nego što zaista jeste.

Poslednjih godina raste interesovanje za prirodne materijale koji mogu da poboljšaju komfor tokom leta bez dodatne potrošnje energije. Osim bambusa, u Južnoj Koreji se često koriste i prostirke od trske ili ratana, koje imaju slična svojstva i pružaju prijatan osećaj hladnoće pri kontaktu sa kožom.

Foto: Kurir Televizija

Može li ovaj trik da pomogne i u Srbiji

Bambusova prostirka neće zameniti klima-uređaj kada je napolju 40 stepeni, ali može da učini boravak u kući prijatnijim, naročito tokom noći.

Ako vam smeta da klima radi dok spavate ili želite da smanjite potrošnju struje, prostirka od bambusa može biti jednostavan dodatak koji doprinosi osećaju svežine. Upravo zato se ovaj tradicionalni korejski proizvod već vekovima koristi tokom leta, uprkos tome što je moderna tehnologija odavno dostupna.