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Iz godine u godinu obezbeđuju se sve veća sredstva, koja su poslednjih godina višestruko uvećana – sa 130 miliona dinara u 2012. godini, na 10.2 milijarde dinara u 2026. godini (to je 78 puta više nego 2012. godine)

Prvi put 2012 godine su izdvojena sredstva iz budžeta za lečenje retkih bolesti u iznosu od 130 miliona dinara. U periodu od 2013. do 2026. godine čak 51,35 milijardi dinara je izdvojeno za lečenje retkih bolesti.

Lekovi za retke bolesti se ne obezbeđuju samo kroz budžet, već i preko RFZO kroz lekove sa Liste lekova i lekove koje nabavljaju bolnice. Imajući u vidu finansiranje iz budžeta i preko RFZO, za lečenje retkih bolesti u 2025. godini izdvojeno je preko 20 milijardi dinara (to je oko 10 puta više nego 2012.godine).

Broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je:

Sa 8 pacijenata u 2012. godini, na 1070 pacijenta u ovom trenutku u 2026. godini (134 puta više), a broj retkih bolesti povećan sa 2 na 44 različitih vrsta retkih bolesti.

Sredstva opredeljena za lečenje dece koja boluju od retkih bolesti u milionima dinara:

2012 god. 130 miliona dinara

2013-2026 god. 26,1 milijardi dinara

Deca – broj dece na lečenju od retkih bolesti po godinama

Izdvajanje za retke bolesti (odrasli i deca) – u milionima dinara

2012 god. 130

2026 god. 10.200

Ukupna sredstva (odrasli i deca) opredeljena za lečenje retkih bolesti u periodu 2012–2026. u milionima dinara

2012 god. 130

2013-2026 god 51.350

Retke bolesti – broj pacijenata (odrasli i deca)

pre 2012 god. 0

2012 god. 8

2026 god. 1070

Napomena: Pre 2012 godine nije bilo izdvajanje sredstava iz budžeta za lečenje retkih bolesti-prvi put 2012. godine.