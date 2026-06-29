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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkovpotpisala je danas važne ugovore sa 39 upravljača zaštićenih područja u Srbiji, na osnovu kojih će biti uložena značajna sredstva u aktivne mere zaštite, u skladu sa međunarodnim okvirima za zaštitu biodiverziteta.

Pavkov je istakla da se potpisanim ugovorima upravljačima zaštićenih područja stavlja na raspolaganje gotovo pola milijarde dinara, dok je ukupno u ovoj godini, za brigu o zaštićenim područjima i očuvanje predeonog diverziteta opredeljeno više od milijardu dinara.

- Ovo je jasna potvrda posvećenosti Vlade Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine očuvanju prirode. Od upravljača očekujem da sredstva koja smo obezbedili pretvore u konkretne rezultate na terenu, kroz očuvanje staništa i vrsta, revitalizaciju prirodnih područja i unapređenje upravljanja zaštićenim područjima. Mi ćemo sa naše strane nastaviti da iz godine u godinu povećavamo ulaganja, kako direktno u zaštićena područja i očuvanje predeonog diverziteta, tako i kroz izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, pešačkih i biciklističkih staza, opravku mobilijara, što doprinosi održivom korišćenju i ukupnoj zaštiti prirode - rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je istakla da je bolja briga o prirodnim dobrima delom rezultat i dobre saradnje države sa upravljačima zaštićenih područja i jedinicama lokalne samouprave. Prema njenim rečima, radiće se i ubuduće na jačanju saradnje kako bi se obezbedilo efikasnije upravljanje, bolja zaštita prirodnih vrednosti i razvoj eko-turizma kao održivog načina korišćenja zaštićenih područja.

- Radićemo i na dodatnom jačanju kapaciteta kako bismo u budućnosti postigli još veću efikasnost, kojoj težimo. Samo zajedničkim radom, uz kontinuirana ulaganja i odgovorno upravljanje, možemo obezbediti ispunjenje našeg cilja a to je da prirodne vrednosti Srbije budu sačuvane za današnje, ali i za sve buduće generacije koje će u njima uživati - dodala je Pavkov.