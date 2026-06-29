U Zrenjaninu je nestala Milica Ivančev (41) iz naselja Mala Amerika. Policija je pokrenula potragu, a građani se mole da prijave informacije na 192
Apel
Nestala Milica (41) u Zrenjaninu: Policija pokrenula potragu, građani mole se za pomoć: Otišla do prodavnice, kada joj se gubi svaki trag!
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Milica Ivančev (41) nestala je juče (28. jun) oko 12.30 časova u naselju Mala Amerika, u Zrenjaninu.
Kako se navodi u apelu, nestala žena je na terapiji i udaljila se bez potrebnih medikamenata. Nakon dva sata potrage, slučaj je prijavljen policiji, nakon čega je raspisana potraga.
Milica je visoka oko 170 cm, tamne kose, a u trenutku nestanka na sebi je imala crne patike, crne pantalone i majicu sa crno-belom horizontalnom prugom.
Foto: printscreen društvene mreže
Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju ili su je eventualno videli da odmah obaveste policiju na broj 192 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.
Unapred se zahvaljuju na svakoj pomoći.
Kurir.rs
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