Slušaj vest

Milica Ivančev (41) nestala je juče (28. jun) oko 12.30 časova u naselju Mala Amerika, u Zrenjaninu.

Kako se navodi u apelu, nestala žena je na terapiji i udaljila se bez potrebnih medikamenata. Nakon dva sata potrage, slučaj je prijavljen policiji, nakon čega je raspisana potraga.

Milica je visoka oko 170 cm, tamne kose, a u trenutku nestanka na sebi je imala crne patike, crne pantalone i majicu sa crno-belom horizontalnom prugom.

Foto: printscreen društvene mreže

Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju ili su je eventualno videli da odmah obaveste policiju na broj 192 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.

Unapred se zahvaljuju na svakoj pomoći.