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Nakon jučerašnje objave o nestanku žene iz Zrenjanina, stigle su dobre vesti – nestala žena (41) je pronađena.

Prijatelji su ovu informaciju potvrdili za portal Volim Zrenjanin, uz iskrenu zahvalnost svim građanima koji su delili objavu, javljali korisne informacije i bili spremni da pomognu u potrazi.

- Bilo bi divno da objavite da je pronađena, zbog ljudi. Zaista su svi bili divni i pomagali. Sigurno mnogi nisu videli objave, a vašu će sigurno videti, pa bi bilo baš dobro napisati i javno na vašem portalu. Hvala Vam mnogo na svemu - poručila je prijateljica koja je podelila apel.

Kurir.rs/Volim Zrenjanin

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