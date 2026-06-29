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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je večeras da se još sutra očekuje toplotni talas sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 36 do 40 stepeni, dok se od srede, 1. jula, očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti toplo, sa vrednostima od 32 do 35 stepeni.

Za područje Beograda sutra se prognozira veoma visoka dnevna temperatura, oko 38 stepeni.

Od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju se najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti povećanju opasnosti od izbijanja i širenja požara na otvorenom, upozorava RHMZ.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa izraženim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

U sredu se očekuje promena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina u kratkom vremenu, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom, prognozira RHMZ.

Kurir.rs/Beta

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