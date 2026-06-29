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Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Kako se dodaje, ''Putevi Srbije'' podsećaju da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.