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Kada se pomene predbračni ugovor, mnogi ga i dalje doživljavaju kao znak nepoverenja među partnerima ili pripremu za razvod. Međutim, srpsko zakonodavstvo ovaj institut uopšte ne poznaje pod tim nazivom. Porodični zakon definiše ga kao bračni ugovor, koji supružnici mogu da zaključe i pre sklapanja braka, ali i tokom njegovog trajanja.

Prema važećem Porodičnom zakonu, budući supružnici ili supružnici mogu ugovorom da urede svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora da bude zaključen u formi javnobeležnički potvrđene isprave, a ukoliko se odnosi na nepokretnosti, upisuje se u katastar nepokretnosti.

Na taj način odstupa se od zakonskog režima zajedničke imovine, o čemu je javni beležnik dužan da upozori ugovorne strane.

Advokat: Bračni ugovor raspodeljuje imovinu pre braka

Advokat Dane Žigić je pojasnio da se u praksi često koristi termin "predbračni ugovor", ali da je zakonski naziv drugačiji.

- Naš zakon ne formuliše predbračni ugovor i ne zove ga tako, nego formuliše kao bračni ugovor koji može da se potpiše pre zaključenja braka ili u toku braka. To je ugovor koji raspodeljuje imovinu pre braka ili u toku braka gde se supružnici dogovore kako će njihova određena imovina da se reguliše u slučaju prestanka braka - predočio je advokat.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da ugovor mogu strane same da napišu, odnosno supružnici, a mogu i da angažuju advokata.

- Taj ugovor se overava kod notara u vidu notarskog zapisa, što znači da dobija određenu težinu na samom ugovoru, i podnosi se katastru nepokretnosti kako bi se zavelo da postoji neki bračni ugovor. Ugovor se aktivira se u slučaju razvoda braka i u njemu ne postoji zajednička imovina, već posebna imovina jednog supružnika i posebna imovina drugog. Navodi se šta je stečeno pre braka i šta će biti sa tom imovinom, kao sa imovinom koja će se steći u toku trajanja braka - pojasnio je Žigić.

"Ako se uđe u brak sa ciljem profita, onda je od starta sve pogrešno"

Iako bračni ugovor može da spreči brojne sporove oko podele imovine, stručnjaci smatraju da nijedan pravni dokument ne može da reši narušene partnerske odnose koji često predstavljaju uzrok razvoda.

Osvrnuvši se na to kako izgleda proces razvoda i podele imovine, osnivač platforme "Ćalac" Ivan Štibl smatra da bi cilj sistema trebalo da bude pravična zaštita oba supružnika.

- Ako pričamo o razvodu, on nastaje nekim neslaganjem. Ne možemo da očekujemo da će se, ako je već neko imao nezdravi odnos koji je doveo do neslaganja ili nerazumevanja, razumevanje desiti tokom braka. Tada može da bude samo još gore - konstatovao je sagovornik emisije Tražim reč na Newsmax Balkans TV.

Prema rečima Štibla, valja stvoriti sistem da niko ne izađe iz procesa oštećen.

- Ne treba da se gleda samo kako će tu neko da profitira. Ako smo ulazili u brak da bismo profitirali, onda je od samog starta taj brak pogrešan - ocenio je Štibl.

Foto: Shutterstock

"Zakonska pretpostavka da se imovina deli na pola"

Na pitanje koliko su ovakve situacije česte u praksi, advokat Žigić navodi da se ove situacije dešavaju u Srbiji često.

- Postoje muškarci koji dođu kod advokata i govore — radio sam do 13 sati dnevno, zarađivao sam više, hranio sam porodicu, plaćao sam more, vodio sam ih na zimovanje i kupio sam sve i svašta. Osećam potrebu da kažem da je sve to moje sada - pojasnio je naš sagovornik.

Suština stvari jeste da na izjavu muškarca ide pitanje: a ko je kuvao, ko je prao veš, ko je čuvao decu, ko je sve ostale stvari radio da bi ti mogao da radiš 13 sati dnevno.

- To je sve radila žena. Stoga se uzima zakonska pretpostavka da ono što se stekne u braku, da je pola-pola - zaključio je advokat.

Upravo zbog toga pravnici ističu da bračni ugovor nije namenjen samo imućnim građanima ili javnim ličnostima — on predstavlja pravni instrument kojim supružnici mogu unapred jasno da urede svoje imovinske odnose i tako izbegnu dugotrajne sporove ukoliko brak jednog dana bude okončan.

Istovremeno, ukoliko bračni ugovor ne postoji, zakon polazi od pretpostavke da je imovina stečena radom tokom trajanja braka zajednička imovina supružnika i da se deli ravnopravno, osim ako jedna od strana ne dokaže drugačiji doprinos.