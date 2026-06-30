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Saobraćaj u Srbiji biće pojačanog intenziteta, pre svega na gradskim saobraćajnicama gde se u jutarnjim i popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani.

Preševo, izlaz iz Srbije ovog jutra ka Severnoj Makedoniji

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Foto: AMSS kamere printscreen

Pored pojačanog saobraćaja na auto-putevima i glavnim magistralnim pravcima i na pojedinim graničnim prelazima može dolaziti do dužih zadržavanja zbog povećanog priliva putnika.

Trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila, naveo je AMSS.

Ovog jutra na Preševu nema gužve, a na izlazima ka Hrvatskoj i Bugarskoj doslovno nikog.

Trenutno stanje na izlazu iz Severne Makedonije ka grčkom prelazu Evzoni

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Foto: Uživokamere.com

Kurir.rs/Beta

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