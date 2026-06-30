KO JE NOĆAS KRENUO NA MORE, NEĆE MNOGO ČEKATI NA GRANICI! Pogledajte, na Preševu i makedonskoj Bogorodici ka Evzoniju nema gužve! (FOTO)
Saobraćaj u Srbiji biće pojačanog intenziteta, pre svega na gradskim saobraćajnicama gde se u jutarnjim i popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani.
Preševo, izlaz iz Srbije ovog jutra ka Severnoj Makedoniji
Pored pojačanog saobraćaja na auto-putevima i glavnim magistralnim pravcima i na pojedinim graničnim prelazima može dolaziti do dužih zadržavanja zbog povećanog priliva putnika.
Trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila, naveo je AMSS.
Ovog jutra na Preševu nema gužve, a na izlazima ka Hrvatskoj i Bugarskoj doslovno nikog.
Trenutno stanje na izlazu iz Severne Makedonije ka grčkom prelazu Evzoni
Kurir.rs/Beta