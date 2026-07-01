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Telo muškarca koji se tokom vikenda utopio u reci Savi kod Orašja pronađeno je i izvučeno nakon višesatne potrage u kojoj su učestvovale spasilačke ekipe i sva raspoloživa sredstva. Ova tragedija još jednom ukazuje na opasnosti koje nose rečne struje i vrtlozi, koji i naizgled mirne delove reke mogu učiniti nepredvidivim i kobnim.

Koje greške najčešće dovode do utapanja, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladica Zdravković, kapetan.

- Osnovna greška koju ljudi prave jeste konzumacija hrane, odnosno prejedanje pre ulaska u vodu. Pre kupanja ne bi trebalo jesti najmanje sat vremena, niti unositi bilo šta što može da optereti organizam. Isto važi i nakon izlaska iz vode. Takođe, veoma je važno da ulazimo u vodu na mestima koja su uređena i bezbedna. Ne mislim samo na uređenu plažu u fizičkom smislu, već na infrastrukturu - da postoje spasilačka služba, zdravstvena služba i obezbeđenje. Tada građani mogu da se osećaju sigurnije - rekao je Zdravković.

Vladica Zdravković, kapetan Foto: Kurir Televizija

Jedna greška pri ulasku u vodu može biti kobna

Kako je upozorio, tokom visokih temperatura nagli ulazak u vodu bez pripreme organizma može predstavljati ozbiljan rizik i dovesti do opasnih posledica.

- Nažalost, imali smo nekoliko slučajeva poslednjih dana i moja pretpostavka je da je u nekim situacijama došlo do nepripremljenog ulaska u vodu. Smrt usled utapanja ne bira žrtve prema godinama, već prema pripremljenosti organizma. Važno je da telo postepeno prilagodimo - da pokvasimo zglobove, vrat i grudi, pa tek onda uđemo u vodu. Na ovim visokim temperaturama krvni sudovi su prošireni, a ako naglo uđemo u vodu koja je hladnija od spoljne temperature može doći do njihovog naglog skupljanja, poremećaja rada organizma, nesvestice i na kraju utapanja - kaže on.

Kapetan je za Kurir televiziju istakao da određene navike i izbor nebezbednih mesta za kupanje značajno povećavaju rizik, zbog čega je ključna prevencija i odlazak na uređena kupališta sa spasilačkom službom.

- Poseban rizik predstavlja upotreba alkohola ili drugih supstanci koje utiču na organizam jer dodatno povećavaju nestabilnost organizma pri promeni temperature. Zato je naša glavna poruka - prevencija. Molimo građane da se pripreme pre ulaska u vodu i da biraju plaže koje imaju makar spasilačku službu. Imamo mnogo uređenih kupališta širom Srbije - od Bele Stene i Belegiških ada do drugih lokacija, a primer dobre organizacije je i Štrand u Novom Sadu, gde postoje sve službe koje doprinose bezbednosti kupača - naveo je.

Foto: Kurir/B.R.

- Čak i kada postoje službe, ljudi moraju da budu oprezni jer nagla promena temperature predstavlja veliki šok za organizam. Ako niste sigurni da možete bezbedno da spasavate, nemojte ulaziti u vodu jer i sami možete postati žrtva. Najbolje je da osobi bacite predmet koji pluta - pojas, prsluk, flašu, kantu, komad stiropora ili da pružite granu. Instinkt osobe koja se davi jeste da se uhvati za predmet i tako ostane na površini.

Na uređenim plažama postoje sredstva za spasavanje i zato su ona mnogo bezbedniji izbor. Kada spasavaju obučeni ljudi, postoje posebne tehnike prilaska davljeniku kako bi se izbeglo da u panici povuče spasioca pod vodu. I još jedna važna stvar - panika je veliki saveznik utapanja. Često se kaže da se ne dave neplivači, već plivači - jer precene svoje mogućnosti ili potcene snagu vode - za emisiju "Redakcija", objasnio je Zdravković.

04:33 "PANIKA JE NAJVEĆI SAVEZNIK UTAPANJA!" Kapetan Zdravković otkrio kobne greške koje pravimo pre ulaska u vodu: Jedna navika nas vodi pravo u SMRT Izvor: Kurir televizija

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