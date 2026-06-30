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Kada temperature dostignu 35, 38 ili čak 40 stepeni, mnogi roditelji i dalje izvode decu napolje - u šetnju, na igralište, do prodavnice ili čak na plažu u najtoplijem delu dana, iako stručnjaci upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike.

Kada bebe i malu decu uopšte smemo da izvodimo napolje tokom toplotnog talasa, a koji deo dana bi roditelji morali da izbegavaju bez izuzetka, za emisiju "Redakcija", otkrio je dr Saša Milićević, pedijatar.

- Deca postaju nervozna kada su dugo u zatvorenom prostoru, ali lekari preporučuju da što manje izlaze napolje tokom ovih ekstremnih temperatura. Najbolje je koristiti rane jutarnje časove ili predveče, ali i tada je to samo minimalno rashlađivanje, jer se toplota zadržava i reflektuje sa betona i okoline - rekao je Milićević.

dr Saša Milićević, pedijatar Foto: Kurir Televizija

"Zaštita od sunca može postati rizik ako nema protoka vazduha"

On ističe da se često koriste improvizovana rešenja, poput prekrivanja kolica pelenom, ali upozorava da i to može imati ograničenja.

- To može kratkotrajno da pomogne da se dete zaštiti od direktnog sunca i sunčanice, ali ako se duže koristi i nema dovoljno protoka vazduha, može doći do pregrevanja i toplotnog udara. Naš organizam se stalno bori da održi temperaturu, ali kod male dece to je mnogo teže. Zato je važno što više boraviti u hladu i izbegavati izlaganje direktnom suncu - kaže on.

Govoreći o simptomima koji mogu ukazivati na pregrevanje, pedijatar je objasnio da je pravovremeno prepoznavanje ključno.

- Prvi znaci su crvenilo lica, malaksalost, razdražljivost i povišena telesna temperatura. Kod toplotnog udara dolazi do prestanka znojenja i suve, tople kože, dok kod sunčanice može biti pojačanog znojenja. Kod starije dece javljaju se i glavobolja i slabost. Svake godine imamo slučajeve da deca ostanu u automobilu na kratko vreme, što može biti fatalno - naveo je on i dodao:

Toplotni udar je najteža posledica izlaganja visokim temperaturama Foto: Shutterstock

- Isto tako, i prevelika razlika u temperaturi između klimatizovanog vozila i spoljašnjosti može biti šok za organizam, pa je preporuka da se temperatura postepeno izjednači pre izlaska. Najvažnije je unositi dovoljno tečnosti, dok hrana treba da bude lagana. Gubitak kilograma nije problem, ali gubitak telesne tečnosti jeste i on može biti opasan - za emisiju "Redakcija", istakao je Milićević.

02:01 Ovo su prvi znaci da vam se dete pregreva: Pedijatar upozorio na nevidljivu opasnost letnjih vrućina - jedan simptom je ALARM ZA HITNU POMOĆ! Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs