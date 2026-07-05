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Turistička sezona se zahuktava, a umesto bezbrižnog odmora, vaše letovanje se u sekundi može pretvoriti u pravi pakao.

Od krađe automobila, kofera, tehnike i dokumenata koji nestaju dok ste vi samo na pet minuta skoknuli do marketa, preko otimanja torbi u gradskim gužvama, pa sve do filmskih scenarija u kojima pljačkaši koriste sprej za omamljivanje dok spavate u apartmanu.

Posledice trenutka nepažnje mogu vas koštati hiljade evra i uništenog odmora.

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Dok vi obilazite znamenitosti, fotografišete se ili se tek upućujete ka plaži, džeparoši i organizovane grupe lopova samo čekaju vašu grešku.

Njihov cilj su najčešće novac, mobilni telefoni, lična dokumenta i skupa oprema, a na meti su čak i kamper vozila.

Prenosimo vam do detalja kako lopovi "operišu" i gde najčešće traže žrtve.

Od ometača signala do spreja za uspavljivanje

Izvršioci krađa se na mestu događaja zadržavaju izuzetno kratko, a samo obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Lopovi danas ne koriste samo sirovu snagu za razbijanje bočnih stakala, već su prešli i na "nenasilni ulazak" u automobile.

Kako to rade? Lopovi koriste specijalne elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja. Vi pritisnete dugme na ključu, mislite da je automobil zaključan i odete, dok vozilo zapravo ostaje otvoreno i na izvol'te pljačkašima.

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Kada je reč o smeštaju, metode postaju još jezivije. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić ranije je objasnio kako su se dešavala obijanja apartmana i to na neverovatan način.

- Imali smo grupu kriminalaca iz jedne susedne zemlje koji su koristili sprej za omamljivanje. Kroz vrata su uspavljivali ljude i uzimali sve što je vredno - upozorava Seničić i savetuje turistima u koji borave u smeštaju u prizemlju da nikada ne ostavljaju otvorena vrata i mrežu za komarce, već da ih zatvore i upale klimu.

Najveće greške turista i omiljene mete lopova

U Grčkoj, koja je jedna od najpopularnijih destinacija za naše turiste, posebno su ugroženi automobili sa stranim registarskim oznakama koji su puni kofera i ličnih stvari. Na meti su najčešće prvog dana po dolasku ili poslednjeg dana pred povratak kući.

Jedna od najčešćih grešaka srpskih turista je odlazak direktno sa graničnog prelaza u velike markete i tržne centre uz auto-put. Lopovi to znaju i vrebaju upravo na tim parkinzima, kao i na parkiralištima poznatih plaža.

Osnovno pravilo glasi: "Nikada ne ostavljajte vredne stvari u vozilu, čak ni kada izlazite na samo pet minuta".

Mnogi misle da im niko neće razbiti prozor zbog sitnice, ali dovoljne su obične naočare ili prazna ženska torba ostavljena na sedištu da privuku pažnju i izazovu štetu zamene stakla koja će vam značajno pokvariti letovanje.

- S druge strane, u Italiji - još jednoj top destinaciji, lopovi najviše operišu u gužvama. Broj džeparenja i krađa otimanjem torbi i ranaca u Italiji poslednjih godina beleži značajan porast, naročito u velikim gradovima, turističkim zonama, trgovinskim ulicama i javnom prevozu - tvrde nadležni iz turističkih organizacija i dodaju da su više od jedne trećine osoba koje čine ova krivična dela strani državljani i da im gužve u istorijskim centrima i na železničkim stanicama predstavljaju idealne uslove za rad.

Šta uraditi ako vas ipak pokradu

Ukoliko vam obiju automobil u Grčkoj, najvažnije je da ništa ne dodirujete i odmah pozovete policiju (na broj 100) kako biste dobili zvanični policijski zapisnik koji je ključan za osiguranje i povratak u zemlju. Ukoliko su nestale bankovne kartice, morate hitno kontaktirati banku radi blokade.

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Za slučaj nestanka pasoša, Seničić je podsetio na ključni korak: "Naši državljani u takvim okolnostima moraju da se obrate našem konzulatu ili ambasadi, šta im je bliže u tom trenutku. Savetujemo da sve lične dokumente fotografišete i čuvate u telefonu ili da imate kopije kod sebe - pasoša, lične karte ili, po potrebi, državljanstva".

Priprema pre puta je pola bezbednosti, pa stručnjaci savetuju da potrebne informacije o neprijatnostima koje mogu da vas zadese na određenim destinacijama potražite od ljudi koji su već bili tamo.

Za početak, poslušajte neke opšte savete i zaključavajte vrata apartmana, uvek nakon "klika" na ključu povucite bravu na autu da proverite da li je zaista zaključan, ne ostavljajte ništa na vidljivom mestu i osigurajte da vam sitna nepažnja ne pretvori letovanje iz snova u noćnu moru.