Društvo
Akcija dobrovoljnog davanja krvi: Proverite lokacije i termine za danas
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na pet lokacija u Srbiji.
- Lazarevac, Kolubara Metal, Centralni remont 9-15 časova
- Novi Beograd, Telekom Srbija 9-15 časova
- Petrovac na Mlavi, Crveni krst 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
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Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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