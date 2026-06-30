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U Srbiji danas u 11 sati najtoplije je na Paliću i u Kikindi sa 38 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku 22 stepena.

Prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sledi Zrenjanin sa 37 a potom Novi Sad sa 36 stepeni. U Somboru, Banatskom Karlovcu i Valjevu izmereno je 35, dok je u Beogradu danas, za razliku od juče, temperatura niža - 33 stepena.

Upozorenje RHMZ na visoke temperature

Toplotni talas se nastavlјa još danas sa prognoziranom maksimalnom temperaturom u intervalu od 36 do 40 stepeni.

Sutra, prvog dana jula, očekuje se manji pad temperature ali će i dalјe biti veoma toplo vreme (od 32 do 35), dok se od četvrtka (02.07.) u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Opasnost od požara

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Temperature u Srbiji u 11 časova

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje za Beograd

Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 38 stepeni. Sutra se očekuje manji pad temperature ali i dalјe veoma toplo vreme (oko 34), dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje na nepogode

Sutra, u sredu, očekuje se promena vremena pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku (01./02.07.) na severu i zapadu, a u četvrtak (02.07.) i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom.

Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 °C.

Vreme za vikend

Od subote pretežno sunčano i umereno toplo.