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Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula, hrišćanske svetitelje koji su postradali zbog svoje vere u Hrista i ostali upamćeni kao primeri hrabrosti, istrajnosti i odanosti.

Sveti Leontije bio je vojvoda u rimskom gradu Tripolisu u Fenikiji, u vreme cara Vespazijana. Bio je poznat kao snažan i hrabar vojskovođa, ali i kao iskreni hrišćanin. Zbog svoje vere našao se na meti rimskog namesnika Adrijana, koji je bio poznat po progonu hrišćana.

Na putu da ga uhapse, starešina vojnog odreda Ipatije teško se razboleo. Prema predanju, u snu mu se javio anđeo i rekao da će ozdraviti ukoliko zajedno sa svojim vojnicima tri puta prizove Boga Leontijevog. Kada su to učinili, Ipatije je istog trenutka ozdravio, što je duboko uticalo na njega i vojnika Teodula.

Njih dvojica su potom pronašli Leontija, koji ih je primio u svoj dom i govorio im o hrišćanskoj veri. Predanje kaže da su tada primili blagodat Svetog Duha i poverovali u Hrista.

Kada je namesnik Adrijan saznao da su Ipatije i Teodul primili hrišćanstvo, naredio je da budu pogubljeni. Nakon njihove smrti, i Leontije je izveden na mučenje. Uprkos teškim mukama i zlostavljanju, nije se odrekao svoje vere. Prema crkvenom predanju, tokom stradanja ukazao mu se anđeo koji ga je ohrabrio, a Leontije je na kraju mučenički postradao 73. godine.

Njegovo stradanje zapisao je očevidac Notarije, koji je svedočanstvo sačuvao na olovnim pločama i položio ih u grob svetitelja.

Ovu molitvu danas izgovaramo: Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.