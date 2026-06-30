"Nemaju hleba da jedu, a uzeo im je 18.000 za opelo!": Zbog ove objave o seoskom popu cela Srbija je na nogama, ljudi u potpunoj neverici
Objava o navodno visokoj ceni opela u jednom selu izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, nakon tvrdnji da je porodica preminulog jedva skupila novac za sahranu.
Ova objava o teškoj materijalnoj situaciji porodice preminulog izazvala je veliku pažnju i raspravu na društvenim mrežama.
- Umro čovek iz susednog sela. Sirotinjski sin. Pop uzeo 18.000 za opelo. Nemaju ljudi hleba da jedu, jedva skupili pare za daću i opelo. Nisu se svi još ni vratili sa groblja, pop prvi ručao i otišao, preselo mu - naveo je jedan korisnik mreže X.
Mnogi su šokirani...
- Najviše zavisi od ponašanja popa. Naš bivši seoski pop, skoro 20 godina, nikada nije tražio ništa, ljudi mu sami davali koliko su želeli. Za sahrane, čak i kada su mu siromašni ukućani davali, on im je vraćao. Na odlasku, liturgija, izašlo celo selo, plaču svi. Selo od 1.500 ljudi - napisala je jedna korisnica.
Potom je jedna korisnica navela da u većini mesta u Crnoj Gori popovi ne traže pare za svadbe, sahrane i krštenja.
- Ni ne odbijaju čast koja je u skladu sa mogućnostima domaćina. Kako je u Srbiji ne znam, ali ti nešto baš ne verujem u tu priču - navela je ona.
Jedna žena navela je da nisu svi sveštenici takvi i izrazila žaljenje što postupci pojedinaca kvare ugled onih koji su, kako kaže, časni i dobri ljudi.
- Kad mi je preminuo brat od tetke, grobari uzeli 28.000 za kopanje rake, pop tražio 15.000 za opelo. Njegova majka, moja tetka, u tom momentu imala je penziju oko 30.000. Znao pop, al ga boli uvo - dodao je jedan korisnik u komentarima.