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Objava o navodno visokoj ceni opela u jednom selu izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, nakon tvrdnji da je porodica preminulog jedva skupila novac za sahranu.

Ova objava o teškoj materijalnoj situaciji porodice preminulog izazvala je veliku pažnju i raspravu na društvenim mrežama.

- Umro čovek iz susednog sela. Sirotinjski sin. Pop uzeo 18.000 za opelo. Nemaju ljudi hleba da jedu, jedva skupili pare za daću i opelo. Nisu se svi još ni vratili sa groblja, pop prvi ručao i otišao, preselo mu - naveo je jedan korisnik mreže X.

Mnogi su šokirani...

- Najviše zavisi od ponašanja popa. Naš bivši seoski pop, skoro 20 godina, nikada nije tražio ništa, ljudi mu sami davali koliko su želeli. Za sahrane, čak i kada su mu siromašni ukućani davali, on im je vraćao. Na odlasku, liturgija, izašlo celo selo, plaču svi. Selo od 1.500 ljudi - napisala je jedna korisnica.

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Potom je jedna korisnica navela da u većini mesta u Crnoj Gori popovi ne traže pare za svadbe, sahrane i krštenja.

- Ni ne odbijaju čast koja je u skladu sa mogućnostima domaćina. Kako je u Srbiji ne znam, ali ti nešto baš ne verujem u tu priču - navela je ona.

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Jedna žena navela je da nisu svi sveštenici takvi i izrazila žaljenje što postupci pojedinaca kvare ugled onih koji su, kako kaže, časni i dobri ljudi.

- Kad mi je preminuo brat od tetke, grobari uzeli 28.000 za kopanje rake, pop tražio 15.000 za opelo. Njegova majka, moja tetka, u tom momentu imala je penziju oko 30.000. Znao pop, al ga boli uvo - dodao je jedan korisnik u komentarima.

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