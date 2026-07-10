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Molitve se ne ostvaruju uvek onako kako očekujemo, jer, prema rečima veroučiteljke, Bog ima širu perspektivu našeg života i vodi nas ka onome što je za nas najbolje.

Koliko puta ste se zapitali zašto Bog nije ispunio neku vašu molitvu, odgovor na to pitanje dala je veroučiteljka Andrea Kereš.

- Zašto Bog ne ispunjava sve naše molitve? Iz prostog razloga što nam nisu sve naše želje na korist. Kada to kažem, ne mislim na ovozemaljsku korist i lagodan život, nego na spasenje zbog čega smo i ovde. Ovaj život ne živimo da bi sve bilo baš onako kako smo zamislili, nego da iz svih iskušenja i izazova postanemo bolji ljudi, odbacimo zlo, zavolimo Boga, i zadobijemo život večni - navela je ona u video-snimku koji je objavljen na njenom Instagram profilu.

Veroučiteljka Andrea Kereš Foto: Printscreen/Instagram

Navela je da ljudi u datom trenutku često žele nešto i misle da im je to potrebno za sreću, ali da ne treba zaboraviti da oni vide samo sadašnji trenutak i to iz jednog ograničenog ugla.

- Bog ima daleko bolju perspektivu jer zna i prošlost i budućnost, i poznaje nas mnogo bolje nego što mi poznajemo sami sebe. Možda će baš taj posao za koji se molimo napraviti od nas hladne i bezosećajne ljude koji gaze sve pred sobom. Možda se trenutno molimo za zdravlje, ali možda baš kroz tu bolest treba da shvatimo nešto o sebi, drugima ili Bogu što će nam promeniti život. Možda se molimo za ljubav, ali možda prvo treba da je nađemo u sebi i ljudima oko sebe kako kasnije ne bismo bili isfrustrirani u toj vezi - rekla je ona i dodala:

- Ako vam Bog ne ispuni odmah ono za šta se molite, probajte da učite iz toga i radite sve što je do vas da se to ispuni. A ako se ne ispuni, verujte Bogu da je tako najbolje. I fokusirajte se na ono što vam je dao, što već imate, i to iskoristite na najbolji mogući način, jer ovaj život ovde živimo samo jednom.