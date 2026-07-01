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Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane Grčke pokrenulo je hitan plan zaštite mora od invazivne i izuzetno opasne vrste ribe srebrnopruge naduvače (Lagocephalus sceleratus) iliti ribe zeca Država je izradila strategiju kojom će profesionalnim ribarima finansijski nadoknaditi ulov ovog predatora, kako bi pomogla sektoru koji već trpi ogromne gubitke zbog uništenih mreža, smanjenog ulova...

"Sotonska riba" koja pustoši more

Ova vrsta je agresivni mesožder koji ne bira plen. Ne samo da uništava mreže, parangale i drugu skupocenu ribarsku opremu, već predstavlja ozbiljnu pretnju celokupnom morskom ekosistemu. Hrani se ribom, rakovima, škampima i glavonošcima, sa lakoćom ubijajući hobotnice i sipe.

Koliku štetu pravi, najbolje svedoče iskustva ljudi sa mora koji se svakodnevno susreću sa njom.

- Kada je vidim, odmah je potamanim i bacim. Ova riba lovi i ubija sardine i skuše, razbija školjke i rakove, ubija lignje i markače. Čak demolira koralne vrtove u moru. Ovo je prava sotonska riba - navodi jedan od svedoka njene razorne moći ma Fejsbuk stranici "Halkidiki letovanje".

Država plaća 5,3 evra po kilogramu

Kako bi se sprečilo dalje širenje i uništavanje, akcija sistemskog čišćenja mora od ove ribe počela je pre desetak dana. Prema aktuelnim informacijama sa terena, isplaćuje se 5,3 evra po kilogramu ulovljene naduvače. Važno je napomenuti da se ova naknada daje isključivo ribarima koji poseduju zvaničnu dozvolu za privredni ribolov.

Riba zec Foto: Shutterstock

Riba zec nije opasna samo za morske organizme i ribarsku opremu, već predstavlja direktnu pretnju po ljude. Veoma je agresivna i često lovi u plitkim vodama. Njeni izuzetno snažni zubi, koji, kako je demonstrirano na videu na pomenutoj stranici, sa lakoćom pregrizu limenu konzervu, mogu naneti teške povrede plivačima i kupačima.

Meso, koža i unutrašnji organi ove ribe, a posebno jetra i polne žlezde, sadrže tetrodotoksin. Reč je o snažnom neurotoksinu koji direktno napada nervni sistem, izazivajući paralizu i smrt. Otrov se ne uništava kuvanjem, pečenjem ni prženjem. Zbog toga je njena konzumacija strogo zabranjena u svim oblicima.

U problemu Grčka, ali i obala Jadrana

Izvorno stanište ribe zeca je Crveno more. U Sredozemlje je migrirala kroz Suecki kanal. Zbog ubrzanog invazivnog širenja, danas je masovno prisutna u Grčkoj, naročito oko Krita i u plićacima Egejskog mora, a sve češće se primećuje i u vodama Jadranskog mora.