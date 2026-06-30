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U organizaciji Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u Kladovu je u okviru Karavana zdravlja uspešno održan prvi nacionalni stručni seminar posvećen unapređenju prevencije kardiovaskularnih bolesti i primeni standardizovanog modela preventivnog kardiovaskularnog pregleda.

Seminar je okupio veliki broj lekara i zdravstvenih radnika, predstavnike 30 domova zdravlja iz istočne Srbije, koji su kroz predavanja, stručne panele i interaktivne diskusije razmatrali najsavremenije pristupe proceni kardiovaskularnog rizika, primeni SCORE2 sistema, racionalnoj dijagnostici, kao i značaju zdravih životnih navika u prevenciji najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti. Poseban deo programa bio je posvećen razvoju programa transplantacije i jačanju donorstva organa u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju.

Otvarajući skup, pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić poručio je da je prevencija najznačajnija investicija u zdravlje stanovništva i jedan od strateških prioriteta Ministarstva zdravlja.

- Želimo da rizik prepoznamo pre nego što se bolest razvije, jer upravo tada možemo spasiti najveći broj života. Rezultati Karavana zdravlja pokazuju da su dve trećine pregledanih građana u srednjem ili visokom kardiovaskularnom riziku, što je snažan signal da moramo nastaviti da ulažemo u prevenciju, edukaciju i rano otkrivanje bolesti - istakao je Tasić.

Prof. dr Verica Jovanović Foto: Ministarstvo zdravlja

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prof. dr Verica Jovanović, naglasila je da je uvođenje jedinstvenih standarda u preventivne preglede važan korak ka unapređenju javnog zdravlja.

- Jedinstven pristup preventivnim kardiovaskularnim pregledima obezbeđuje jednak kvalitet zdravstvene zaštite za sve građane, bez obzira na mesto stanovanja. Znanje koje zdravstveni radnici stiču na ovakvim stručnim skupovima neposredno će doprineti boljem prepoznavanju faktora rizika, efikasnijoj prevenciji i očuvanju zdravlja stanovništva - poručila je Jovanović.