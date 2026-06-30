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U Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu danas je otvoreno odeljenje za terapiju bola, prvo te vrste na jugoistoku Srbije.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Milan Lazarević izjavio je da će odeljenje "značiti sve" za pacijente koji trpe akutni ili hronični bol.

"Najveća prednost ovog centra je ta što ćemo pod jednom kapom imati od ambulantnog pregleda, preko dijagnostike do terapije i kontrola za sve tipove bolova sa kojima pacijenti mogu da se suoče", istakao je.

On je kazao da UKC Niš, uz anesteziologe, ima i sedam subspecijalista za terapiju bola koji će raditi u novootvorenom odeljenju. Prema njegovim rečima, lekari u Nišu više neće morati zbog bolova da pacijente šalju u Beograd ili inostranstvo. Pomoćnik direktora UKC Niš Aleksandar Nikolić izjavio je da će pacijenti u novootvorenom odeljenju dobijati individualni plan lečenja.

"Odmah nakon toga može se pristupiti minimalno invazivnim procedurama potpunih perifernih blokada u strogo kontrolisanim uslovima, poput ultrazvuka, ili u slučaju izvođenja neke još invazivnije procedure u operacionoj sali pod kontrolom rendgen aparata", rekao je Nikolić.

Pacijenti će u toku istog dana, dodao je on, ukoliko intervencija bude uspešno izvedena, moći da odu kući potpuno bez bola. Prema njegovim rečima, novootvoreno odeljenje biće i dnevna bolnica za kliničku nutriciju i za vaskularni pristup.

Odeljenje za terapiju radiće kao dnevna bolnica Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Kurir.rs/Beta