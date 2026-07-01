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Ono što je trebalo da bude bezbrižan porodični dan na jednoj od najlepših plaža u Grčkoj za nekoliko trenutaka pretvorilo se u pravu dramu.

Srpska porodica koja letuje u mestu Nea Peramosu doživela je neprijatno iskustvo na poznatoj plaži Amolofi, kada je njihov sin nagazio na jednu od najotrovnijih riba u Mediteranu - ribu pauk, poznatu i kao "dragon fish".

Drama je počela tokom prepodneva, kada je dečak u plićaku nagazio na ribu skrivenu u pesku. Ubod u srednji prst noge izazvao je trenutni, izuzetno jak bol, jer ova riba otrov ispušta kroz oštre bodlje na leđnom peraju.

Foto: Shutterstock

Prema rečima njegove majke Marije, bol je bio toliko intenzivan da je dečak jedva izdržavao, dok je prst počeo naglo da otiče.

- Oprez na peščanim plažama! Obavezno nosite obuću za vodu! Letujemo u Nea Peramosu i napravili sno izlet na Amolofi beach jutros. Sin je stao na ribu pauk! - napisala je Marija na Fejsbuk grupi Grčka info.

U tim trenucima presudna je bila brza reakcija spasioca na plaži. Devojka po imenu Gabrijela odmah je prepoznala o kakvom je ubodu reč i otrčala do obližnjeg plažnog bara kako bi donela vrelu vodu, koja predstavlja prvu i najvažniju pomoć kod ovakvih povreda. Naime, otrov ribe pauk je termolabilan, odnosno razgrađuje se na visokim temperaturama, zbog čega je potapanje mesta uboda u što topliju vodu jedna od najvažnijih mera prve pomoći.

Foto: AP/Yorgos Karahalis

- Da žena spasilac nije otrčla do bara na plaži (koji nije bio blizu) i donela vrelu vodu ne želim ni da pomislim kako bi sve ispalo. Srećom, sin koristi lek za alergije koji je popio prethodne večeri. Ubod se desio na srednjem prstu i to tako boli i brzo otiče da ne mogu da vam opišem - dodala je u objavi.

Situaciju je dodatno otežavalo to što je dečak sklon alergijskim reakcijama. Srećom, prethodne večeri je uzeo redovnu antialergijsku terapiju, što je, prema rečima porodice, usporilo razvoj reakcije do dolaska lekarske ekipe.

Lekari su ubrzo preuzeli dečaka, koji je dobio terapiju protiv alergijske reakcije i jakih bolova, dok je porodica naknadno kupila i lekove za smanjenje otoka.

Nakon ovog neprijatnog iskustva, porodica je javno zahvalila spasiocu Gabrijeli, kao i meštanima i turistima koji su odmah pritekli u pomoć.

- Hvala spasiocu Gabrijeli i ljudima koji su nam nudili pomoć i koji su pomogli. Neka ih Gospod nagradi za njihovu dobrotu. Kod doktora je dobio dozu leka za alergije - lek protiv bolova, a lek protiv oticanja se kupuje - objasnila je.

Foto: Shutterstock

Iskustvo ove porodice ujedno je i upozorenje svim turistima koji letuju na peščanim plažama u Grčkoj.

Riba pauk gotovo je nevidljiva jer se zakopava u pesak, pa stručnjaci preporučuju da se u plićaku obavezno nosi obuća za vodu.