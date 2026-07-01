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Bokvica, neven i pasji trn samo su neke od biljaka koje se tradicionalno koriste za negu kože i ublažavanje različitih kožnih tegoba. Novinar i narodni travar Momčilo Antonijević i proizvođač lekovitog bilja Dragana Radonjić objašnjavaju kako se ove biljke pravilno koriste, kada mogu biti od pomoći i zašto je važno da se koža neguje i spolja i iznutra.

Novinar i narodni travar, Momčilo Antonijević, ističe da je bokvica poznata kao "šumski flaster" zbog svojih svojstava koja pomažu u zaceljivanju ogrebotina, posekotina i ujeda insekata.

List bokvice treba oprati, izgnječiti i naneti na kožu, a za bolje rezultate preporučuje se kombinacija sa nevenovim uljem koje sadrži alantoin, supstancu koja stimuliše stvaranje novih ćelija.

Neven je još jedna biljka bogata provitaminom A, koja deluje snažno protivupalno i koristi se za tretman ekcema, lišajeva i rozacee.

Posebno je zanimljivo "vatreno ulje", ističe Antonijević, dobijeno od pasjeg trna, biljke koja raste u podnožju Stare planine, a poznata je po intenzivnoj narandžastoj boji i snažnim lekovitim svojstvima.

Glavna snaga nevena leži u njegovim antiinflamatornim, antimikrobnim i regenerativnim svojstvima Foto: Shutterstock

Dragana Radonjić objašnjava da pasji trn, poznat i kao vučji trn, ima široku primenu u tradicionalnoj medicini Sibira i Kine. Ulje ove biljke bogato je omega-7 masnim kiselinama i koristi se za negu kože, posebno kod opekotina i kožnih problema.

Čaj od listova pasjeg trna preporučuje se kod psorijaze, ekcema i vitiliga zbog detoksikacionog dejstva i stimulacije melanocita.

Sadnja pasjeg trna zahteva posebnu negu, uključujući malčiranje i redovno zalivanje, jer je koren osetljiv na sušu. Takođe, za plodove su potrebne tri ženske biljke i jedna muška, a orezivanje grana može odložiti rodnost.

Za unutrašnju negu kože preporučuju se biljke bogate silicijumom kao što su rastavić, divlji dan i noć. Čaj od ovih biljaka pomaže kod ekcema, lošeg kvaliteta noktiju i kose. Takođe, koren maslačka, list koprive i veronika su biljke sa detoksikacionim dejstvom koje poboljšavaju stanje kože kod različitih problema, uključujući pubertetske akne, ekceme i psorijazu.

Antonijević naglašava da je važno tretirati kožu i spolja i iznutra, koristeći prirodne biljne preparate za celokupnu negu i zaštitu kože tokom toplih dana.