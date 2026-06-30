Slušaj vest

U komandama i jedinicama Vojske Srbije svečano su uručeni ugovori o radu na neodređeno vreme za 850 profesionalnih vojnika koji su do sada bili angažovani na određeno.

Reč je o drugoj grupi vojnika koji su nakon izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije usvojenih u decembru prošle godine primljeni u stalni radni odnos. Prethodno je u aprilu ugovore za stalno dobilo više od hiljadu vojnika.

prijem_profesionalnih_vojnika_u_stalni_radni_odnos_1782825337.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane



Na svečanostima upriličenim ovim povodom, istaknuto je da ugovori o radu na neodređeno vreme predstavljaju priznanje za savestan i odgovoran rad vojnika i njihovu posvećenost vojnom pozivu i služenju otadžbini Srbiji.

Rešavanje radno-pravnog statusa profesionalnih vojnika deo je aktivnosti Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije usmerenih na unapređenje uslova rada i životnog standarda pripadnika vojske.

Sa ovom praksom nastaviće se i ubuduće, kako bi svi profesionalni vojnici koji ispunjavaju propisane uslove ostvarili pravo na stalno zaposlenje, čime dobijaju veću sigurnost i dodatnu motivaciju za profesionalno usavršavanje i uspešno izvršavanje zadataka u sistemu odbrane.

Ne propustiteDruštvoObuka najmlađe generacije vojnika na služenju vojnog roka: Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka ušli u intenzivnu fazu obuke (FOTO)
obuka_vojnika_vojske_srbije_jun2026_2_1782739505.jpg
Politika"SAMI ČUVAMO SVOJE NEBO I ZEMLJU" Vučić o velikim promenama u našoj vojsci: Sve smo sposobniji da to radimo na visokokvalitetan način (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaSPEKTAKL I NEVIĐENI PRIKAZ MOĆI NA PEŠTERU U SEPTEMBRU! Vučić najavio istorijske promene u našoj armiji i serijsku proizvodnju novog oružja! (FOTO)
Screenshot 2026-06-28 121520.png
PolitikaJEFTINI DRON MOŽE DA UNIŠTI TENK OD 10 MILIONA EVRA! Gosti Puls Srbije vikend upozorili: "Rat se potpuno promenio"
Screenshot 2026-06-28 122317.jpg