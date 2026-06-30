U komandama i jedinicama Vojske Srbije svečano su uručeni ugovori o radu na neodređeno vreme za 850 profesionalnih vojnika koji su do sada bili angažovani na određeno. Reč je o drugoj grupi vojnika koji su nakon izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije usvojenih u decembru prošle godine primljeni u stalni radni odnos. Prethodno je u aprilu ugovore za stalno dobilo više od hiljadu vojnika.





Na svečanostima upriličenim ovim povodom, istaknuto je da ugovori o radu na neodređeno vreme predstavljaju priznanje za savestan i odgovoran rad vojnika i njihovu posvećenost vojnom pozivu i služenju otadžbini Srbiji.



Rešavanje radno-pravnog statusa profesionalnih vojnika deo je aktivnosti Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije usmerenih na unapređenje uslova rada i životnog standarda pripadnika vojske.



Sa ovom praksom nastaviće se i ubuduće, kako bi svi profesionalni vojnici koji ispunjavaju propisane uslove ostvarili pravo na stalno zaposlenje, čime dobijaju veću sigurnost i dodatnu motivaciju za profesionalno usavršavanje i uspešno izvršavanje zadataka u sistemu odbrane.