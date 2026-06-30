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Građani Srbije će od 1. avgusta plaćati lekove znatno jeftinije, pojedini medikamenti biće i do četiri puta jeftiniji, a mesečna ušteda, u zavisnosti od terapija, iznosiće i po nekoliko hiljada dinara! Lekari s kojima smo razgovarali kažu da je reč o znatnom pojeftinjenju koje će najviše osetiti penzioneri i hronični bolesnici!

Paket mera, koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vredan je 12,3 milijarde dinara (oko 104,8 miliona evra) i, prema proceni države, doneće direktno olakšanje za oko tri miliona građana.

Foto: Marko Karović

- Država je preuzela na sebe deo troškova. Vi imate lekove koji koštaju po 5.000 i 6.000 hiljada dinara, a sada će koštati po 2.000. Zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na lekove na mesečnom nivou, a sada će potrošiti 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio povećanje penzije od 8.000 dinara! - istakao je Vučić tokom predstavljanja novog paketa ekonomskih i socijalnih mera.

Država će u privremenu meru smanjenje doplate za lekove, koja će trajati najmanje godinu dana, uložiti 8,5 milijardi dinara, tj. skoro 80 miliona evra kako bi preuzela deo troškova koje su dosad snosili građani i sprečila nestašice lekova.

Foto: Shutterstock

Cena za lek protiv zgrušavanja krvi "plaviks", koji sad košta 302 dinara, iznosiće svega 60 dinara, dok često korišćen antibiotik "panklav" sa 260 dinara pada na svega 71 dinar. "Lorista" za pritisak sa 176 dinara pada na 50 dinara, dok lek za dijabetes "glukofaž XR" sa 283 dinara pada na 121 dinar.

Ova drastična sniženja obuhvatiće čak 742 leka, a najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju kretaće se od 100 do 500 dinara, dok će pojedine pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća biti jeftinije i za 1.700 dinara.

Pored ovog, država uvodi i trajne pogodnosti vredne 3,8 milijardi dinara, zahvaljujući kojima će pojedini važni lekovi prvi put biti dostupni o trošku RFZO, uz znatno nižu doplatu građana.

Nova oralna antikoagulantna terapija, tj. lekovi protiv zgrušavanja krvi, umesto dosadašnjih 1.700 do čak 6.000 dinara, koštaće građane između 750 i 1.100 dinara. Znatno će pojeftiniti i lekovi za srčanu insuficijenciju, pa će umesto dosadašnjih 2.500 do 4.500 dinara pacijenti izdvajati od 1.650 do 1.800 dinara.

Čuveni kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić kaže za Kurir da je ova mera izuzetno važna, jer su u pitanju drastična sniženja.

Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je velika stvar za pacijente. Sad ima mnogo lekova koji će koštati oko 100 dinara, a ranije su građani za njih izdvajali 200, 500, pa i 800 dinara. Biće lekova koji će koštati svega 60 dinara... - kaže dr Ristić i dodaje da će pojeftinjenje biti posebno značajno za obolele od kardiovaskularnih bolesti, koji terapiju moraju da uzimaju svakodnevno.

- To su hronični pacijenti koji svakog meseca moraju da uzimaju terapiju. Zamislite kad svakog meseca u apoteci ostavite stotine dinara manje - na godišnjem nivou to može biti ušteda za kućni budžet od oko 10.000 dinara, što predstavlja veliko olakšanje.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, kaže za Kurir da lekovi u Srbiji definitivno nisu jeftini zbog ponašanja pojedinih farmaceutskih kuća.

Aleksandar Stojanović Foto: Kurir Televizija

- U Srbiji imamo ogroman broj ljudi koji redovno koristi neku terapiju - među njima su i penzioneri, ali i mlađi ljudi. Stariji pacijenti neretko svakodnevno uzimaju sedam ili osam različitih lekova - za pritisak, dijabetes, imunitet i druge bolesti. Kad se sve to sabere, lekovi im često odnesu veliki deo penzije! Zato će smanjenje troškova za nekoliko hiljada dinara mesečno mnogima značiti bukvalno sve. Ako nemate zdravo stanovništvo, nemate ni budućnost države.

LekNamenjen za Stara cena Nova cena Ušteda

Movymia osteoporoza 6.393 1.827 4.566

Trimbow pumpica za astmu 2.550 850 1.700

Foster pumpica za astmu 1.728 494 1.234

Flekanid antiaritmik 1.423 285 1.138

Plavix protiv zgrušavanja krvi 302 60 242

Panklav antibiotik 260 71 189

Lorista HD hipertenzija 176 50 126

* ovo su samo neki od lekova, cena je u dinarima

Nove mere i za obolele od raka

U Srbiju stižu najsavremenije terapije, država ulaže 100 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u lečenje onkoloških pacijenata i dostupnost savremenih terapija za obolele od malignih bolesti.

Kako je rekao, država je obezbedila pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji posebnim ugovorima za više vrsta malignih oboljenja.

Foto: Marko Karović

- U aprilu 2021. godine potpisali smo posebne ugovore za deset novih bolesti. To su četiri leka: "enhertu", "imfinzi", "limpraza" i "injudo". Time je obezbeđen pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji, to su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo - rekao je Vučić.

On je istakao i da država nastavlja s velikim ulaganjima u savremene lekove, navodeći da će poseban ugovor s kompanijom MSD, koji obuhvata terapije za različite indikacije kod karcinoma dojke, pluća i melanoma, u naredne tri godine koštati oko 100 miliona evra.