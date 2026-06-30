Država ne čeka, država leči: Jug Srbije dobio Centar za terapiju bola! Pavlović i Lazarević: Pacijent ne sme da trpi, sistem reaguje odmah
Snažna politika ulaganja u zdravstvo dala je novi, konkretan rezultat - u Nišu je otvoren Centar za terapiju bola, koji stavlja tačku na godine čekanja, slanja pacijenata i odlaganja lečenja.
Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević poručio je da je ovo jasan signal da država više ne prihvata slabosti sistema, već ih rešava.
- Pacijent ne sme da trpi bol. To je crvena linija. Danas u Nišu imamo sve, i znanje i opremu, da pomognemo odmah. Nema čekanja, nema izgovora, nema odlazaka - istakao je Lazarević.
Prvi put, građanima juga Srbije dostupna je kompletna terapija bola na jednom mestu - od dijagnostike do najsavremenijih intervencija.
- Ovo je država koja pokazuje snagu da svakom čoveku obezbedi lečenje tamo gde živi. Nema više slanja u Beograd, nema više odlazaka u inostranstvo. Sistem radi za građane - naglasio je direktor UKC Niš.
Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je ovo dokaz da se politika razvoja sprovodi u delo a ne samo na rečima.
- Ovo je novi standard. Za kratko vreme uradili smo ono što godinama nije postojalo. Ponosan sam na UKC Niš, na rukovodstvo i na sve ljude koji nose ovaj sistem - rekao je Pavlović.
On je posebno istakao ključnu promenu za građane.
- Više se ne ide ni u Beograd ni u inostranstvo. Sve se radi ovde u našem Nišu. To je pobeda odgovorne politike i države koja brine o svom narodu - poručio je Pavlović.
Paralelno sa novim uslugama, najavljena su i dalja ulaganja, uključujući izgradnju novog niškog porodilišta, što pokazuje da se razvoj ne zaustavlja. Ovo nije obećanje. Ovo je sistem koji radi, odmah reaguje i donosi rezultate.