Doc. dr Milan Lazarević i gradonačelnik Dragoslav Pavlović u razgovoru sa lekarima

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Snažna politika ulaganja u zdravstvo dala je novi, konkretan rezultat - u Nišu je otvoren Centar za terapiju bola, koji stavlja tačku na godine čekanja, slanja pacijenata i odlaganja lečenja.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević poručio je da je ovo jasan signal da država više ne prihvata slabosti sistema, već ih rešava.

- Pacijent ne sme da trpi bol. To je crvena linija. Danas u Nišu imamo sve, i znanje i opremu, da pomognemo odmah. Nema čekanja, nema izgovora, nema odlazaka - istakao je Lazarević.

Centar za terapiju bola Foto: UKC Niš

Prvi put, građanima juga Srbije dostupna je kompletna terapija bola na jednom mestu - od dijagnostike do najsavremenijih intervencija.

- Ovo je država koja pokazuje snagu da svakom čoveku obezbedi lečenje tamo gde živi. Nema više slanja u Beograd, nema više odlazaka u inostranstvo. Sistem radi za građane - naglasio je direktor UKC Niš.

Najmodernije opremljen Centar Foto: UKC Niš

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je ovo dokaz da se politika razvoja sprovodi u delo a ne samo na rečima.

- Ovo je novi standard. Za kratko vreme uradili smo ono što godinama nije postojalo. Ponosan sam na UKC Niš, na rukovodstvo i na sve ljude koji nose ovaj sistem - rekao je Pavlović.

On je posebno istakao ključnu promenu za građane.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević i gradonačenik Dragoslav Pavlović Foto: UKC Niš

- Više se ne ide ni u Beograd ni u inostranstvo. Sve se radi ovde u našem Nišu. To je pobeda odgovorne politike i države koja brine o svom narodu - poručio je Pavlović.

Paralelno sa novim uslugama, najavljena su i dalja ulaganja, uključujući izgradnju novog niškog porodilišta, što pokazuje da se razvoj ne zaustavlja. Ovo nije obećanje. Ovo je sistem koji radi, odmah reaguje i donosi rezultate.