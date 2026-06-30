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Tokom poslepodnevnih sati jako olujno nevreme zahvatilo je čačanski kraj, a krupan grad padao je u selu Prijevor nekoliko minuta.

- Nevreme se dugo spremalo, onda je krenula kiša sa vetrom i grad. Padao je jakim intezitetom, bio je veličine lešnika. Dvorište nam je za samo nekoliko minuta skoro potpuno obelelo - kaže za RINU jedan od meštana.

Još uvek nije poznato da li je jako nevreme pričinilo veću štetu na poljoprivrednim kulturama, jer je ovo poznati voćarski kraj.

- Još nismo izasli u voćnjak, ali plašimo se najviše za kajsije i šljive. Nekima je jak grad oštetio automobile - dodaje meštanin.