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Danas je otvorena Dnevna bolnica za terapiju bola, Kabinet za kliničku nutriciju i Kabinet za vaskularni pristup – tri organizacione jedinice koje predstavljaju značajan iskorak u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Foto: Privatna arhiva

- Posebno sam ponosan što po prvi put u istoriji naše ustanove otvaramo Dnevnu bolnicu za terapiju bola. Hronični bol ne ugrožava samo zdravlje, već oduzima kvalitet života, radnu sposobnost i dostojanstvo pacijenata. Od danas će naši pacijenti na jednom mestu imati dostupne najsavremenije dijagnostičke i intervencione procedure, minimalno invazivne metode lečenja i individualni pristup, sa ciljem da im omogućimo život sa manje bola i više kvaliteta - rekao je doc dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik generalnog direktora.

01:29 Nove jedinice u Univerzitetskom kliničkom centru Niš Izvor: UKC Niš

- Posebnu zahvalnost želim da uputim generalnom direktoru UKC Niš, doc. dr Milanu Lazareviću, na ukazanom poverenju, razumevanju i snažnoj podršci da ovu ideju zajedno pretvorimo u stvarnost. Hvala i svim kolegama koji su svojim znanjem, radom i posvećenošću doprineli realizaciji ovog projekta - dodao je on.

Foto: Privatna arhiva

Nikolić je naglasio da ovo nije samo otvaranje novih prostorija.