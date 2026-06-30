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U toku je potraga za muškarcem koji je nestao u vodi kod Drinskog zaliva u Lešnici, nadomak Loznice.

Dojava o mogućem utopljeniku primljena je danas oko 16 časova.

Na teren je odmah upućen Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu.

U akciji učestvuje šest pripadnika tima koji pretražuju rečni tok i priobalje.

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