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Nakon veoma toplih dana, Srbiju od srede očekuje postepena promena vremena. Iako će i dalje biti toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni, dok će od četvrtka uslediti osetno osveženje.

Meteorolozi najavljuju da će u sredu i četvrtak vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U petak će se padavine zadržati uglavnom na jugu i istoku Srbije.

nevreme kiša padavine Foto: Facebook/Ivan Ristić

Krajem dana u sredu i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu zemlje, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. One mogu biti praćene obilnim padavinama u kratkom vremenskom periodu, jakim i olujnim vetrom, a ponegde je moguć i grad.

Od subote se očekuje stabilizacija vremenskih prilika. Preovlađivaće pretežno sunčano vreme uz umereno tople temperature, koje će biti prijatnije u odnosu na prethodni period.

KRETANJE OLUJNOG NEVREMENA IZ SATA U SAT

Oluja će se kretati u periodu od 22 časa do 8 časova narednog dana

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Nevreme se sručilo na Beograd

U Beogradu je tokom popodnevnih časova počelo nevreme, nakon što se oluja prognozirala za sutra uveče, naročito za četvrtak — ali je nevreme poranilo te je iznenadilo Beograđane u pojedinim delovima grada.