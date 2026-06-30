(RADARSKI SNIMCI) POGLEDAJTE KRETANJE VELIKOG NEVREMENA IZ SATA U SAT Žestoki olujni oblaci tutnjaće po Srbiji puna 24 SATA! RHMZ ne prestaje da niže UPOZORENJA
Nakon veoma toplih dana, Srbiju od srede očekuje postepena promena vremena. Iako će i dalje biti toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni, dok će od četvrtka uslediti osetno osveženje.
Meteorolozi najavljuju da će u sredu i četvrtak vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U petak će se padavine zadržati uglavnom na jugu i istoku Srbije.
Krajem dana u sredu i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu zemlje, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. One mogu biti praćene obilnim padavinama u kratkom vremenskom periodu, jakim i olujnim vetrom, a ponegde je moguć i grad.
Od subote se očekuje stabilizacija vremenskih prilika. Preovlađivaće pretežno sunčano vreme uz umereno tople temperature, koje će biti prijatnije u odnosu na prethodni period.
KRETANJE OLUJNOG NEVREMENA IZ SATA U SAT
Oluja će se kretati u periodu od 22 časa do 8 časova narednog dana
Nevreme se sručilo na Beograd
U Beogradu je tokom popodnevnih časova počelo nevreme, nakon što se oluja prognozirala za sutra uveče, naročito za četvrtak — ali je nevreme poranilo te je iznenadilo Beograđane u pojedinim delovima grada.
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