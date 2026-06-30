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Mladi loznički policajac Bogdan T. nestao je danas u talasima reke Drine, u rejonu Azemove bare. 

Naime, kako prenose "Novosti", Bogdan je na reci bio u društvu, a u jednom trenutku je počeo da se davi, kada je nestao u talasima. 

Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!

Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu odmah je poslat na teren i u akciji učestvuje šest pripadnika tima.

Oni pretražuju rečni tok i priobalje i za sada nema više informacija o rezultatima te potrage.

Kurir.rs

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