Mladi policajac iz Loznice nestao je u Drini kod Azemove bare nakon što je, prema navodima, počeo da se davi. U toku je potraga specijalističkog tima za spasavanje i rad na vodi
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(FOTO) OVO JE MLADIĆ (23) KOJI JE NESTAO U DRINI! Policajac nestao u talasima koji su porasli za 3 METRA kod Drinskog zaliva u Lešnici: Potraga u toku!
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Mladi loznički policajac Bogdan T. nestao je danas u talasima reke Drine, u rejonu Azemove bare.
Naime, kako prenose "Novosti", Bogdan je na reci bio u društvu, a u jednom trenutku je počeo da se davi, kada je nestao u talasima.
Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!
Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu odmah je poslat na teren i u akciji učestvuje šest pripadnika tima.
Oni pretražuju rečni tok i priobalje i za sada nema više informacija o rezultatima te potrage.
Kurir.rs
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