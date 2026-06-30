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Ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Li Ming ocenio je na seminaru „Svetski značaj Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru” da ta misao ima značaj ne samo za razvoj Kine, već i za zemlje širom sveta koje tragaju za sopstvenim putem modernizacije.

Obraćajući se učesnicima seminara, Li Ming je naglasio da njegovo održavanje uoči 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine ima poseban značaj. On je podsetio da je KP Kine tokom više od jednog veka prošla put od male političke organizacije do najveće političke partije na svetu, sa više od 100 miliona članova, ističući da je njeno vođstvo bilo jedan od ključnih faktora ekonomskog razvoja, društvene stabilnosti i modernizacije Kine.

Foto: Ambasada NRK u Srbiji





Li Ming je rekao da je od 2012. godine, odnosno od Osamnaestog kongresa KP Kine, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao u novu eru. Kako je naveo, Kina je u tom periodu nastavila da produbljuje reforme, širi otvaranje prema svetu i sprovodi razvojne strategije zasnovane na nauci, obrazovanju, talentima, tehnološkom napretku i modernizaciji društva.

Ambasador je ocenio da kineski put modernizacije predstavlja razvojnu alternativu za zemlje koje žele brži napredak, ali istovremeno nastoje da očuvaju nezavisnost i sopstveni politički, ekonomski i kulturni identitet. On je podvukao da se vrednost kineskog iskustva ogleda u tome što razvojni model ne polazi od kopiranja tuđih rešenja, već od sopstvenih nacionalnih uslova, istorijskih okolnosti i konkretnih potreba društva.

Foto: Ambasada NRK u Srbiji



Govoreći o partijskom upravljanju, Li Ming je naglasio da se stabilnost i dugoročni razvoj Kine ne mogu razumeti bez kontinuiranog jačanja Komunističke partije Kine. On je ukazao da partijska samoreforma, borba protiv korupcije, jačanje discipline i očuvanje poverenja naroda predstavljaju jedan od temelja kineskog političkog sistema. Ambasador je, pozivajući se na reči generalnog sekretara Si Đinpinga, istakao da „ključ rešavanja kineskih pitanja leži u partiji”. Dodao je da je pitanje izgradnje snažne, disciplinovane i odgovorne političke organizacije danas važno ne samo za Kinu, već i za političke partije širom sveta, posebno u uslovima globalne nestabilnosti, ekonomskih pritisaka, razvoja veštačke inteligencije i promena koje donose nove generacije.

Li Ming je podvukao i da Kina, kroz inicijative kao što su „Pojas i put”, globalne razvojne inicijative i koncept zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva, nastoji da ponudi odgovore na savremene globalne izazove. On je ocenio da se svet nalazi na istorijskoj raskrsnici, suočen sa deficitom mira, razvoja, bezbednosti i globalnog upravljanja, zbog čega je, kako je rekao, neophodno jačati saradnju, međusobno razumevanje i međunarodni poredak zasnovan na pravu. Poseban deo obraćanja ambasador je posvetio odnosima Kine i Srbije. Li Ming je naglasio da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini otvorila novo poglavlje u odnosima dve zemlje, ocenjujući da je postignut važan konsenzus o nastavku izgradnje zajednice zajedničke budućnosti Kine i Srbije u novoj eri. On je poručio da Kina želi da nastavi da jača komunikaciju i saradnju sa prijateljskim partijama, tink-tenkovima, društvenim organizacijama i predstavnicima različitih oblasti u Srbiji. Kako je rekao, cilj je produbljivanje razmene iskustava u državnom upravljanju, zajedničko istraživanje razvojnih puteva koji odgovaraju nacionalnim uslovima dve zemlje i dalje unapređenje kinesko-srpskog prijateljstva.